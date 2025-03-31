  • Новость часаЛе Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные компании все меньше боятся Россию
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    Американский броневик вытащили из болота в Литве
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    Рынок нефти отреагировал на угрозы Трампа о санкциях против России
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    Британия заявила о договоренности с США о давлении на Путина
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    31 марта 2025, 14:07 • Новости дня

    Глава Роскосмоса заявил о значении отрасли для России

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о значении отрасли для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космос не просто отраслью, а гордостью России, подчеркнув важность сохранения лидерства в этой сфере.

    Баканов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что космос играет важную роль для России, передает ТАСС. «Космос для России – это не просто отрасль, это гордость», – заявил Баканов.

    Он отметил, что в обществе существует большой запрос на сохранение лидирующих позиций страны в космической сфере. Баканов выразил благодарность Путину и правительству за доверие, оказанное ему при назначении на пост руководителя Роскосмоса.

    Глава корпорации также сообщил, что выручка акционерного общества «ГЛОНАСС» выросла в три раза за последние два года.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации. Позже в Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса.

    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

    Коментарии (29)
    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Коментарии (0)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    @ Jordan Strauss/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.

    Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

     «Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

    «Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

    «Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

    «Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

    «Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

    Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

    Коментарии (9)
    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

    Коментарии (12)
    28 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной против Полины Лурье, аннулировав сделки по отчуждению недвижимости, передает ТАСС.

    Судья признал право собственности на спорное имущество за Ларисой Долиной и отказал в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. В понедельник суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной.

    Коментарии (54)
    28 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.

    В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования, сообщается на сайте МАК.

    В отчете по результатам расследования говорится, что причиной авиационного происшествия явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»).

    «Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», – сообщает МАК.

    Расследование установило, что, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогам верхних дыхательных путей. «Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла», – говорится в отчете.

    В заключение отчета МАК дал рекомендации эксплуатантам самолета увеличить объем тренажерной подготовки пилотов, а разработчику самолета «cовместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси».

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

    Коментарии (8)
    28 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы канадского посольства в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России из-за русофобских комментариев канадского посла после церемонии на Пискаревском кладбище.

    Причиной стали русофобские комментарии посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщается на сайте МИД.

    В российском дипломатическом ведомстве было подчеркнуто, что дипломату сделан демарш в связи с неприемлемыми высказываниями. В частности, подчеркивается, что в комментариях была допущена недопустимая увязка блокады Ленинграда с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.

    В российском МИДе потребовали от канадской стороны разъяснений и выразили недовольство сложившейся ситуацией. Ведомство также напомнило о важности уважительного отношения к историческим фактам и событиям, которые крайне чувствительны для России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Родина-мать» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост.

    Коментарии (8)
    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

    Коментарии (0)
    30 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Юрист рассказал о новых противопожарных правилах в России с сентября

    Новый противопожарный режим в России ограничил с сентября костры и сжигание мусора на частных участках

    Tекст: Денис Тельманов

    Обновленные противопожарные правила начнут действовать с 1 сентября, ограничивая разведение костров и сжигание мусора в городских парках и частных владениях.

    Обновленный противопожарный режим в России, сообщает РИА «Новости», будет введен с 1 сентября и направлен на регулирование использования открытого огня в населенных пунктах.

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский подчеркнул, что теперь запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи и сжигания мусора на территориях населенных пунктов, вне специально оборудованных мест.

    Новые правила, по словам Хаминского, также нацелены на борьбу с сорной растительностью, представляющей опасность для распространения пожаров. Населенные пункты, расположенные рядом с участками, заросшими травой, считаются подверженными угрозе природных пожаров.

    Кроме того, ужесточаются правила, касающиеся курения. Запрет будет распространяться на места погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными материалами. Хаминский также отметил изменения в порядке эвакуации при пожарах: запрещается использование лифтовых холлов для торговых объектов и хранения горючих материалов.

    Особое внимание уделено сохранению видимости планов эвакуации. Ранее некоторые предприятия общественного питания пренебрегали этим правилом, что, по словам Хаминского, больше невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора на дачах может привести к большим штрафам. Также сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах штрафы могут достигать 30 тыс. рублей, согласно мнению депутата Госдумы Никиты Чаплина.

    Коментарии (2)
    28 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возобновлении ограничения по потребкредитам

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских кредитов и займов, сообщили в ЦБ.

    Согласно нововведению, ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с этой даты, не должна будет превышать более чем на треть среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Банка России подчеркивается, что это ограничение направлено на контроль роста ставок по кредитам и защиту интересов граждан. «Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», – говорится в заявлении.

    Ранее, в четвертом квартале 2024 года, Банк России принял решение временно отменить ограничение ПСК. Это было сделано для того, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

    Коментарии (0)
    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

    Коментарии (5)
    29 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России

    МЧС предложило запретить моторным и парусным судам маневрировать на пляжах

    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект приказа МЧС предлагает запретить моторным и парусным судам заходить под мотором или парусом и маневрировать в акваториях пляжей и других местах массового отдыха.

    Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», предлагает запретить маломерным судам с моторами и парусами заходить и маневрировать в пределах акваторий пляжей. Также планируется ограничить буксировку различного оборудования такими судами.

    Запрет затронет и приведение маломерных судов ближе 50 метров к границам заплыва на пляжах. Это связано с новыми мерами безопасности, предусмотренными федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», который вступит в силу в сентябре. Закон разрабатывается с 2022 года и включает в себя требования к объектам ГИМС МЧС.

    С сентября текущего года ГИМС начнет вести реестр всех маломерных судов. В него войдут суда длиной до 20 метров и вмещающие до 12 человек. Переходный период для коммерческих судов составит пять лет.

    На данный момент на учете ГИМС числятся более полутора млн маломерных судов. Ожидается регистрация еще около 40 тыс. судов, использующихся в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов, так как сил и средств достаточно для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину, после чего водитель водного транспорта скрылся с места происшествия. В Новокуйбышевском районе Самарской области на реке Волге мужчина 1989 года рождения погиб в результате наезда маломерного судна.

    Коментарии (2)
    28 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    ЦБ: Внешний долг России сократился на 18,8 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года, следует из материалов ЦБ.

    По данным ЦБ, внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290 млрд долларов, что составило 13,5% к ВВП за последние 12 месяцев, передает ТАСС. Сокращение внешнего долга на 18,8 млрд долларов по сравнению с началом четвертого квартала 2024 года произошло в основном из-за снижения задолженности перед нерезидентами по суверенным ценным бумагам, указано в материалах регулятора.

    Эти изменения привели к снижению внешних обязательств органов государственного управления на 36,5%.

    Ранее Счетная палата опубликовала данные, согласно которым объем госдолга России за 2024 год увеличился на 13,5%.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 06:18 • Новости дня
    Активы Шифрина арестованы по делу о мошенничестве

    Суды Москвы арестовали имущество бизнесмена Шифрина в деле о крупном мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Эдуард Шифрин, украинский бизнесмен и вице-президент Всемирного еврейского конгресса, потерял доступ к своим активам в России из-за обвинений в мошенничестве в особо крупном размере.

    Московские суды наложили арест на имущество и активы Эдуарда Шифрина, крупнейшего украинского бизнесмена и вице-президента Всемирного еврейского конгресса, по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам дела, суд удовлетворил ходатайство об аресте активов, подкрепив это обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предполагает мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

    Шифрин был объявлен в розыск по новой статье, согласно базе данных МВД. Это стало результатом обновления условий розыска, ранее открытого в октябре 2023 года. Бизнесмен родился в Днепропетровске, имеет диплом Московского института стали и сплавов и ученую степень кандидата технических наук. Он является соучредителем Midland Group, занимающейся металлургией, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

    Состояние Шифрина оценивается в более чем 1 млрд долларов. В октябре 2016 года он получил российское гражданство, но после начала специальной военной операции в 2022 году подал заявление на отказ от него. В настоящее время проживает за пределами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Также объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Следствие объявило в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, которому предъявили обвинение в призывах к терроризму.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Астрономы сообщили о времени видимости затмения Солнца в Москве и Петербурге

    В Москве затмение Солнца будет длиться 48 минут, в Петербурге – почти полтора часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Частное солнечное затмение 29 марта будет наблюдаться в Москве в течение 48 минут и в Санкт-Петербурге почти полтора часа, при этом ожидается, что максимальная фаза в Москве составит 0,07.

    Частное солнечное затмение 29 марта будет видно в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    В Москве явление начнется в 14.25 и завершится в 15.13, при этом максимум будет достигнут в 14.49, когда Луна покроет 2% солнечного диска. Погода в столице может стать препятствием для наблюдений, так как ожидается облачность. В Санкт-Петербурге затмение начнется раньше, в 14.00, и завершится в 15.25, а максимум наступит в 14.43, когда закрыта будет почти 13% солнечного диска.

    Астрономы напоминают, что наблюдение солнечных затмений требует специальных фильтров для защиты зрения. Подойдет также использование сварочных масок, рентгеновских снимков и пленочных элементов компьютерных дискет. Людмила Кошман из Московского планетария советует начать наблюдение за 5-10 минут до максимальной фазы.

    Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов уточнил, что в Петербурге затмение продлится почти полтора часа. В Мурманской области максимальная фаза затмения составит 0,43, и это станет лучшим местом для его наблюдения в России. Луна покроет около 30% солнечного диска, а в Мурманске – 28,6%.

    Солнечные затмения происходят при новолуниях, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. Максимальная фаза этого затмения, равная 0,936, будет видна в Гудзоновом заливе. Явление также можно будет наблюдать в Северной Америке, акватории Атлантического океана и на северо-западе России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Москвы смогут наблюдать частичное солнечное затмение, когда Луна закроет менее 10% солнечного диска. Сообщалось, что четвертого января Солнце расположится на минимальном расстоянии от Земли, что позволит наблюдать его в максимальном размере в 2025 году.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Стало известно о начале дискуссий России и США по редкоземельным металлам
    Сторонники Гуцул исполнили «Катюшу» у здания суда
    У мурманского «стрелка на крыше» нашли украинский ИНН
    Могилу военкора «Известий» Федорчака осквернили в Крыму
    Microsoft поменяла цвет «экрана смерти»
    Максим Наумов посвятил выступление на ЧМ погибшим в авиакатастрофе в США родителям

    Западные компании все меньше боятся Россию

    Уровень токсичности России снижается прямо на глазах. Западные компании стали уже официально говорить о том, что хотели бы вернуться в Россию, а некоторые даже предпринимают для этого действия. Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск своего московского завода. Публично о желании вернуться в Россию заявили главы крупнейших энергетических трейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor. Кто же создаст столь важный прецедент? Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Переселенцы с Запада встречают отзывчивую Россию

    «Это недружественные страны, но люди эти очень даже дружественные». Такими словами представители российских регионов описывают свои впечатления от иностранцев, которые решились кардинально поменять свою жизнь, переехав из западных стран в Россию. Почему они сделали такой выбор и как их встречают в нашей стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов

    В Киеве объявили о планах создания космических войск. До 2030 года Украина планирует получить национальные спутники для военных целей. Эксперты указывают на отсутствие у страны финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации инициативы. Почему на Банковой грезят космическим возрождением и как России реагировать на эти угрозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............