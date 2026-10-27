Песков подтвердил телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос о том, действительно ли состоялись переговоры российского лидера с главами Финляндии и Норвегии, передает ТАСС.

«Да. Готовим сообщение», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о подготовке переговоров.

Агентство Bloomberg сообщило о планах политиков обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.