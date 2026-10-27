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Песков подтвердил телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проведение телефонного разговора главы государства Владимира Путина с финским лидером Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос о том, действительно ли состоялись переговоры российского лидера с главами Финляндии и Норвегии, передает ТАСС.
«Да. Готовим сообщение», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о подготовке переговоров.
Агентство Bloomberg сообщило о планах политиков обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.