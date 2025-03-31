Кремль заявил о сложностях с реализацией черноморской инициативы

Tекст: Ольга Иванова

Песков ответил на вопрос о гарантиях безопасности Крымского моста и оценке перспективы выполнения соглашения, передает ТАСС.

«Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, много деталей», – заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что в прошлый раз соглашение было выполнено только в части, касающейся Украины, но не России.

Песков добавил, что в настоящих условиях уделяется внимание всем деталям при контактах, и работа над соглашением продолжается. Он также отметил, что не может раскрыть все аспекты вопросов, связанных с черноморской инициативой, которые обсуждаются на повестке дня.

Ранее в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин обсудил возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

Напомним, Эрдоган заверил президента России в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

Турецкий лидер также провел телефонный разговор с президентом США Трампом, во время которого он заявил, что поддерживает усилия Вашингтона в украинском урегулировании и надеется на совместную работу в разрешении кризиса в Сирии.