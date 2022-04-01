Русские останутся европейцами ради самих себя

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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Денис Пушилин: Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток

«Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток», – отметил Пушилин Илья Питалев/РИА Новости
«Ежедневно получаем информацию о преступлениях против гражданского населения. В Краматорске и Славянске националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры. Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока не выставлены заградотряды нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. Как скоро, по оценке донецкого лидера, будет сломлено сопротивление противника?  Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Русские останутся европейцами ради самих себя

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...

В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россия увеличится на 3900 кв. км

Личная просьба Трампа к Путину

Обсуждение: 4 комментария

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Русские останутся европейцами ради самих себя

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		1 апреля 2022, 09:04

    Европа отменяет Россию. Отменяет решительно и лавинообразно. Каждый день обрываются всё новые и новые связи: экономические, научные, культурные, спортивные, личные. Еще держатся связи дипломатические, но и они могут в любой момент прекратиться. В многовековой истории российско-европейских отношений наступил очередной драматический момент. Далеко не первый – и это если не обнадеживает, то по крайней мере успокаивает: как-нибудь переживем и на этот раз. Но переоценка и переосмысление положения России и русских по отношению к Европе и европейцам неизбежны.

    Для довольно толстой прослойки «русских европейцев» происходящее радикально меняет ментальный горизонт. Миллионы российских граждан воспринимали регулярные европейские впечатления, глотки европейского воздуха, как часть своего образа жизни. Теперь подавляющему большинству этих людей придется надолго забыть запах кофе и круассанов на узких мощеных улочках. Тема туризма закрыта, но и эмиграция не лучше. Как выясняется, русскому в Европе бесполезно кричать «я свой, буржуинский», заявлять о несогласии с политикой Путина или намекать на то, что он не вполне русский по национальности. Паспорт гражданина России – исчерпывающее доказательство криминала. Более того, виновной объявлена вся русская культура – Чайковский, Достоевский, Толстой.

    Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Многим хочется сказать вслед за Блоком: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы!». А может быть, даже и не скифы, а орки, как пел в свое время Михаил Елизаров. Всё равно русских зовет орками украинская пропаганда, так не лучше ли гордо нести это звание?

    В самом деле, помимо долгой истории русского европеизма, западничества, нам в наследство досталось множество зацепок и намеков, указывающих на особую связь России с Востоком. Не зря же Есенин писал: «Золотая дремотная Азия опочила на куполах». А Мандельштам ему вторил: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето». Когда вы попадаете, скажем, в храм Воскресения Христова в Костроме, трудно не почувствовать привкус индийской традиции, хотя и неясно, как она могла повлиять на русских мастеров. В то же время буддийское начало просвечивает в совсем недавно построенном главном храме Вооруженных сил, над которым работал бурят Даши Намдаков. Разумеется, хватало у нас и теоретиков евразийства, которое до сих пор остается влиятельным направлением русской мысли.

    И всё же русский ориентализм, при всей своей претензии на оригинальное обоснование нашей цивилизационной уникальности, в целом двигался в русле ориентализма европейского. И восточные мотивы в искусстве модерна были едины для Петербурга и для Парижа. И гумилевская «Индия духа» – это, по сути, та же Индия Киплинга, Индия европейца, чья душа очарована Востоком. Как бы мы ни пытались в пылу геополитической полемики повернуться к Европе «своею азиатской рожей», нам такую рожу просто взять неоткуда. При всей специфике российской цивилизации она состоялась именно в качестве разновидности европейской цивилизации. Перед лицом Востока русские были носителями европейского духа, причем зачастую более бережными и более эффективными, чем французы или англичане. Мы не просимся и не будем проситься «обратно в Европу»; всё интересное, что происходило в Европе, уже три века не обходится без России.     

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Конечно, России приходится идти на ответный разрыв с Европой. Например, мы вышли из Совета Европы, выходим из Европейской конвенции по правам человека. Теперь, казалось бы, никто над душой не стоит, можно устроить свою жизнь по собственным правилам. Например, вернуть смертную казнь. Да хоть многоженство ввести – твори, выдумывай, пробуй. Но вот именно в этот момент нам важно понять, что русские – это европейцы не потому, что они состояли в Совете Европы, а потому, что такова их природа. И не только русских это касается; скажем, российские мусульмане – это европейские мусульмане, отличающиеся от своих азиатских собратьев.    

    Европейские ценности нам нужны ради нас самих. И они становятся тем нужнее, чем меньше ассоциируются со странами старой Европы. Европа ведь не нас отменила. Нам назло она отменила себя. Она предала всё, во что мы так простодушно поверили. Сначала она отменила семью, заменив ее царством тысячи гендеров и обобществлением детей под видом защиты их прав. Теперь, с началом украинского кризиса, она отменила «священное» право частной собственности. Если раньше богатые россияне верили, что право собственности становится надежным и неоспоримым только после того, как имущество вывезено за пределы России, то теперь они могут лишь удивляться, какими они были наивными. Отныне у кого угодно можно отнять что угодно только на основании его гражданства или занятой им политической позиции. Начали с России и русских, а кем продолжат? Мужскими шовинистами, противниками Греты Тунберг, вообще любыми инакомыслящими? Отменен и независимый суд – до такой степени, что лондонским адвокатам запретили защищать русских. Фетиш правового государства развалился. Вместо норм права воцарилась вседозволенность некомпетентных чиновников, по сравнению с которой пресловутая «революционная целесообразность» кажется торжеством разума.

    Впрочем, Европа ничего необычного для себя не делает. Наоборот, показывает, что глубокие исторические традиции живы. В конце концов, были же римские проскрипции. В Англии было огораживание и пираты тоже были. И ведьм по всей Европе жгли, и бродяг вешали, и бесконечные захватнические войны вели. Германский нацизм был плоть от плоти европейской истории, и большинство тогдашних европейцев ему симпатизировало.

    Другое дело, что были у Европы, помимо мрачной истории, еще и светлые идеалы. И периодически, в наиболее спокойные эпохи, она к этим идеалам приближалась. А вот сейчас – опять сорвалась, опять не получилось. Сегодня можно сказать: смотрите, идеалы потерпели крах на их родине, стало быть, они нежизнеспособны, так что и нам надо от них отказаться. А можно рассуждать иначе: Европа потерпела поражение – значит, вся надежда теперь на нас. И ответственность тоже на нас.

    Об этом же сказал в недавнем интервью Дмитрий Медведев: «Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на «рафинированный европеизм». И если даже вся территория западнее Бреста перестанет для нас существовать, это не помешает нам развивать нашу собственную версию европейской цивилизации.

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