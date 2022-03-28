Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

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28 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Как Новороссия стала важнейшей частью России

Князь Потемкин принимает у турок сдачу крепости Бендеры общественное достояние
Северное Причерноморье, где сейчас идут боевые действия – и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и другие города региона – имеет особое значение для истории нашей страны. Как все эти земли в свое время достались Российской империи, какие города там основала Россия – и почему все они оказались настолько важны? Подробности...
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Украинские власти приговаривают население к голоду

Вместо сельскохозяйственных полей на Украине сегодня минные. И разминируют их российские саперы РИА Новости
Глобальный продовольственный кризис, казалось бы, не должен затронуть Украину, ведь именно здесь производится львиная доля зерна на планете. Однако теперь выясняется, что киевские власти приняли целый ряд решений, которые поставили под угрозу и посевную, и даже сохранение имеющегося в стране продовольствия. Без американцев в этом деле тоже не обошлось. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант. Подробности...

Как возникли информационные войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества. Подробности...
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Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		28 марта 2022, 12:00

    Не туда. Не туда вы смотрите. Вы до сих пор под впечатлением от того, как буквально за неделю с России вдруг спал морок, который все эти годы называли «культурной элитой». Правда, это самоназвание, так что термин был всегда малорелевантным, и слава Богу – как оказалось – временным.

    Никого не хочется обижать, особенно израильтян, но ведь реально есть в этом что-то глубоко саморазоблачительное, когда «российские деятели культуры» вдруг на второй день кампании оказываются в отпуске в Тель-Авиве, предварительно что-то буркнув «несогласное». «Элитка», которая не желает разделить со своим, как декларировалось, народом, трудности или лишения, раз и навсегда перестает быть таковой. И ей придется, по-видимому, искать себе какой-то другой народ для окормления и процветания, миллион алых роз им в шляпу.

    Проблема не в пугливости наших весьма состоятельных звезд культуры – причем, чем состоятельней, тем, как оказалось – пугливей. Проблема в том, что за культурное достояние они нам оставили. По сути – ноль, зеро, null, nolla. Все эти сытые годы, по сути, у нас была имитация культурной деятельности – нечто на манер импортозамещения с китайскими смартфонами, которые показывали начальству под видом отечественных. Имитация, рассчитанная только на все более и более вздутые гонорары, которые и воплотились в особнячки в Литве или в лофты на бульваре Ротшильда. Ну и немножко криптовалют, чтобы легче было бежать, если что. 

    «Если что» наступило как-то слишком быстро и такое впечатление, что собирались оставить «немытую Россию» уже давно, просто случая подходящего не было – сложно слезть с денежного потока просто так. Все эти годы комикование было самым популярным культурным жанром, причем весьма специфическим – на грани расового хамства – что и показал нам пример высланного комика. В музыке… а вы действительно считаете, что частушки про любимую сумочку «гуччи» наших, прости Господи, рэперов – это некий вклад в музыкальное искусство?

    Проблема-то не в жанрах, а в том, что даже в рабски копированных жанрах все эти люди не смогли предложить ни одного прорыва. Ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. Тут с благоговением начнешь вспоминать группу «Тату» за последний великий прорыв на мировых рынках. Но то была другая эпоха. В рок-музыке – монотонный мусор. Один только БГ по старинке мог выразить боль («Пить воду», например), но над ним было принято заливисто смеяться. И уж, конечно, как только кто-то из музыкантов пытался донести реальную позицию – без стеба и кукиша в кармане – например Чичерина – руководители радиостанций – эдакий коллективный мишакозырев – кричали «Ну – она же сумасшедшая» и тыкали в нее пальцем. Кстати – именно радиостанции до сих пор не поняли и не хотят понять, что происходит и что случилось – у них на календаре все еще 2003 год.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    В кино так не случилось второго Балабанова, зато на госфинансировании возникла индустрия фестивального кино на экспорт про мерзкую Рашу -которое отличается полным игнором переживаний и страхов, и надежд самого Deep Folk, который вынесен в название страны вообще-то. Такая злобная фальшивая подмена. Весь кинопроцесс вдруг обернулся поточным изготовлением сериалов так себе качества да еще часто и на укро-продакшене. Гора мусора, которую тут называли «культурой» – вот что это. Но вы не туда смотрите. Совсем не туда.

    В такие времена, как сейчас в России, в той же Америке возникла большая литература – и Норман Мейлер, и Гор Видал. И даже то самое американское кино – оно тоже занималось изменениями в обществе в связи с войнами – и возникли множественные варианты отработки психологической травмы и построения идеи – от китчевого «Рэмбо» до выдающегося «Охотника на оленей». У Вьетнама был свой саундтрек – причем, из авторов, которые априори были против – Creedence, Jefferson Airplane, Хендрикс – просто они были талантливые.

    После Великой Отечественной мы получили великую литературу – вся окопная правда, Астафьев, Васильев – их множество – и это вам не «Зулейха», которая то ли открывает свои глаза, то ли закрывает, где от фашистов пахнет кофе и шоколадом, а все русские – мерзавцы. А ведь каждый из озвученного Минобороны списка потерь, каждый боец, каждый офицер – это наша гордость и наша трагедия. Готова ли русская культура иметь с этим дело? Нет. Импортозамещение – замещение импортными ценностями, идеями, потребительством, нутряной русофобией на нашей же территории не позволит вот этой культурке, которую мы имеем сейчас, осознать, что произошло и что с этим делать.

    А потом вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин. Которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант. И даже не авторы кучи навоза перед ТЭЦ-2.  Все – нету этого ничего – ветром перемен сдуло, а у нас даже группы «Скорпионс» нет, чтобы это изложить в поп-варианте.

    Хорошее время для нового старта. И удобное время для записных халтурщиков, впрочем, тоже. Они же умеют переобуваться в воздухе.  Вот и посмотрим.

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