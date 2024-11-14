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    Почему у иноагентов не получается пропаганда

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    14 ноября 2024, 08:50 Мнение

    Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Было время, когда слово «пропаганда» было равно самому себе: никому в голову не приходило устраивать истерику при виде «пропаганды здорового образа жизни», например.

    Потому что пропаганду сделали пропагандистским термином вполне определенные люди. Когда из политической жизни исчезли леваки здорового человека, с которыми было о чем поговорить и с чем согласиться. Когда каждый несогласный с каким-то малограмотным лево-зеленым шнырем, выучившим несколько терминов, обозван «ультраправым», «расистом», «токсичным» и «колонизатором», тогда и слово «пропаганда» становится тоже токсичным.

    К чему это ведет? А вот тут давеча дошло до того, что какая-то безъязычная Камала на всю страну называла своего конкурента «фашистом». А ей подпевала мадам Клинтон – «нацист». Что-что? А вот так теперь. И это все – тоже пропаганда.

    Я всю жизнь прожил в обстановке сильнейшего дефицита информации. Поэтому приучен рассматривать все источники с априорным вниманием. Более того, когда начал работать журналистом, у меня были прекрасные учителя в области пропаганды – по обе стороны «железного занавеса».

    С одной стороны – Юрий Петрович Щекочихин. Был ли он пропагандистом? Да – он пропагандировал советский подход к воспитанию детей и подростков со всеми за и против в «Алом Парусе» «Комсомольской правды».

    С другой стороны баррикады мои учителя – Юлиан Панич и Сергей Юрьенен с абсолютно вражеской станции «Радио Свобода**». Станция-то церэушная, пропагандисты – натуральные. Но люди при этом приличные (неслучайно Панич – заслуженный деятель искусств РФ с 1996 года). Никогда не позволявшие себе говорить с русским народом на языке ненависти и уж тем более транслировать, например, бандеровские «нарративы», будучи евреями (отдельная ирония – станция находилась в Мюнхене).

    И тут мы вынуждены перейти к феномену деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    Если рисовать широкой кистью, то сегодня враждебную РФ пропагандистскую машину представляют несколько крупных, исторически сложившихся страт.

    Выходцы из 1990-х, попавшие под золотой дождь Гусинского с Березовским, выбравшие в результате бесконечного самоупоения не ту сторону истории, – Шендерович***, Киселев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)*** , Алексашенко***, Пастухов***, Пархоменко*** и прочие деятели времен НТВ и ОРТ, которые не могут простить, что в один день они стали неактуальны. 

    Столь популярные ежедневные мантры про то, что Кремлю осталось совсем немного, русская экономика терпит крах, заговор элит покончит с диктатором, без которых не обходится ни один пропагандистский канал сегодня, на самом деле мы слышим буквально 20 с лишним лет безотносительно того, на дворе Чеченская или СВО. При этом напомню, что именно тогдашнее НТВ первым расчехлилось по поводу ненависти к русскому народу – все эти репортажи про гордых свободолюбивых повстанцев против колониальных «федералов» – то есть русских солдат. Эта же группа авторов плюс воспитанники Венедиктова*** старшего поколения были создателями фальшивого нарратива «мы против путинского государства, но не против русского народа». Но даже тогда это было неправдой, потому что постоянное внушение слушателям, что они живут в отсталой, варварской, рабской стране, – это и был их основной вклад в журналистику.

    Февраль 2022-го ввел идею коллективной ответственности (которая раньше была признаком германского нацизма и Холокоста) в творчество этих граждан. Отсюда – приветствие санкций. Изо дня в день заголовки: «Победа ВСУ за год!», «До катастрофы осталось недолго», «В России случится Армагеддон» и так далее. Но это все длится десятилетия. Просто теперь это в YouTube. А раньше и в российских эфирах тоже.

    С площадки «Эха Москвы» образовалось несколько пропагандистских каналов – парочка более образованных авторов (из «хороших московских семей» – эвфемизм «наш папа при СССР был закормлен властью по самые уши») – Ксения Ларина***, поэт Быков*** и прочие «супераналитики».

    Но, конечно, никакая это не аналитика. Это пропаганда. Потому что она просто нацелена на разложение российского общества, не более того.

    Прекрасный пример, как в 2022 году буквально все оппо-каналы переключились на прямую трансляцию украинской боевой пропаганды. При этом Венедиктов пытался это представить как «сбалансированную подачу информации», а бесхитростные просто транслировали злобные пожелания «русне». Про «ракет у русских на два-три дня» – это не украинское изобретение, это нам рассказывали оппо-каналы. И про «проигрыш в информационной войне» – тоже они.

    Самое смешное, что даже такой продуманно-проукраинский автор, как Ю. Латынина***, тут же получила от украинцев полный отлуп по всему лицу, несмотря на все заигрывания и жажду оказаться «на хорошей стороне». Украинцы, оказывается, не отличают одну говорящую голову от другой, если она говорит по-русски. И наступило отрезвление – ее хотят точно так же истребить.

    Спустя два года яростных плясок на русских костях в «творчестве» наших беглых пропагандистов все чаще проскальзывает разочарование – русские наступают, въехать в Москву на белом «Абрамсе» не получилось, только Пономарев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)*** и Гельман*** попытались качнуть тему оккупационной администрации в Курске, остальные понимают, что судьба забросила их в натуральную задницу мира, и расставание может растянуться на всю оставшуюся жизнь. Вообще-то провести остаток жизни в убогой Прибалтике – это кошмар для любого москвича, как бы он ни ненавидел русский народ.

    Наиболее сообразительные – типа Плющева*** – уже это понимают, и даже сквозь артистический бодрячок пробивается эта печалька. Более того, отрыв от основного источника тем – собственно России – уже дает о себе знать. Приходится обсуждать то, что ранее опубликовали российские источники.

    Мелеющий источник непосредственной инфы господа вещающие заменяют фантастическими рассказами о тайнах из Ново-Огарево. Вся эта хогвартс-аналитика имени профессора Соловья***, который раз в неделю обещает переворот и катастрофы – и все из первых рук. Вот из таких рук приходится кормиться иноагентам, вещающим на Россию. 

    А кто не хочет – тот бегает с одного канала на другой и очень быстро произносит тексты, дабы скрыть фактическую чушь на манер госпожи Шульман***. Но уже даже она все больше теряет прошлый задор. Госпожа уже поняла, что жизнь в сегодняшнем Берлине – для лузеров.

    Но тут по репутации (какая есть) всего этого движа классически проехали два больших бульдозера. Сначала скандал с Невзлиным***, который отчетливо показал, что Кремлю, скорей всего, на них наплевать, а вот замочить могут и свои, буржуинские. И более того – мочат. При этом люди, которые обвиняли российскую власть в избиении Волкова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)***, так и не извинились за свою ложь.

    Более того, расследование дошло до очень чувствительной темы – «Невзлин следил за Навальным в тюрьме» – и остановилось. Потому что далее – пропасть в виде немалой возможности устранения конкурента за звание главного оппозиционера всея Руси. Хотя, где Ходор, а где Русь…

    Но тут бульдозер поехал в другую сторону – и выяснилось, что бескомпромиссные деятели ФБК* – секты Навального – не видят и не чуют воровства, когда оно на пользу их структуре. И, собственно, это еще разок, для верности, добило репутацию так называемой русской оппозиции в изгнании. Хотя более точное слово – «беглой».

    Все скучней, все злобней эфиры. Больше всего не повезло младшей поросли воспитанников Венедиктова. Весь их бред мы уже читали у их старших товарищей много-много лет назад. И не один раз. Предыдущее поколение на этой фигне себе уже карьеру сделало. Так почему в вашем творчестве так много ремейков?

    Но скоро придет понимание, что Москва как стояла, так и стоит, а вот ты закончишь в Грузии под забором.

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