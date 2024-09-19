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    19 сентября 2024, 08:40 • Общество

    ЮКОС оплатил скандал с Ходорковским

    ЮКОС оплатил скандал с Ходорковским
    @ SVEN SIMON, JOERG CARSTENSEN/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елена Калашникова

    Критиковавшая «олигархов 1990-х» и воевавшая с Ходорковским за первенство на поле протестной политики команда Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа. Выяснилось, что ФБК и Навальный Live финансировались ближайшими соратниками Михаила Ходорковского. Сам Алексей Навальный не интересовался, на что живут его сотрудники.

    Бывший топ-менеджер ЮКОСа Константин Кагаловский обнародовал информацию о полумиллионе долларов, якобы перечисленных им ФБК (признана экстремистской организацией и ликвидирована в России) Алексея Навального. Теперь Кагаловский требует от ФБК ответа за обвинения в адрес сооснователей ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в России иноагентом) и Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом).

    Тайный спонсор навальнистов

    Скандал в эмигрантской оппозиции, уже получивший название «Невзлингейт», спровоцировал ряд признаний, позволяющих иначе посмотреть на расстановку и переплетение сил в либеральной оппозиции.

    После того как глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Мария Певчих (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обвинила Леонида Невзлина в заказе избиения Леонида Волкова (объявлен иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) и жены экономиста Максима Миронова, началась война компроматов в стиле 1990-х годов.

    Главным откровением стала сумма в полмиллиона долларов, которую перечислил ФБК один из соратников Михаила Ходорковского, бывший топ-менеджер «Менатепа» и ЮКОСа Константин Кагаловский.

    На основании своей «спонсорской помощи» Кагаловский заявил, что имеет «моральное право задавать прямые вопросы и требовать на них честного ответа» по расследованию ФБК в отношении Невзлина. Впрочем, вопрос звучит риторически:

    «Как же вам не стыдно, неужели вы не видите этой вакханалии?» Спонсор резко недоволен тем, что его давний соратник обвинен в организации нападений на членов команды Навального и что эти обвинения бросают тень на самого Ходорковского.

    Причем обращается Кагаловский исключительно к избитому Волкову, хотя тот сложил полномочия главы ФБК еще полгода назад, после скандала с заступничеством за руководство «Альфа-групп». С марта 2024 года фонд возглавляет Мария Певчих, но о ней экс-партнер Ходорковского высказывается лишь зоологическими эпитетами с упоминанием половой жизни, характерными для риторики братков в малиновых пиджаках. Как подсчитал журналист Илья Бер (объявлен иноагентом), бизнесмен 14 раз редактировал свой пост, оттачивая оскорбления в адрес Певчих, что «высвечивает сильнейшие душевные метания автора».

    Складывается впечатление, что весь развязный текст написан не столько для того, чтобы посетовать: «ФБК с Навальным и ФБК без Навального оказались полными противоположностями» и «для меня ФБК закончился после фильма «Предатели», а чтобы объявить во всеуслышание о полумиллионе долларов, взятыми Волковым у бывшего топ-менеджера ЮКОСа. Видимо, в качестве подтверждения компромата подконтрольное Невзлину издание SOTA (издание-иноагент, признано нежелательной организацией) публикует совместную фотографию Навального и Волкова с Кагаловским, подчеркивая, что Волков отказался комментировать информацию о взятых им деньгах.

    Как пишет журналист Александр Плющев (объявлен иноагентом), «по информации журнала Forbes, Кагаловский разработал идею приватизации крупных государственных компаний через залоговые аукционы. Если ФБК действительно взяли полмиллиона долларов у автора идеи залоговых аукционов, а потом сняли на них фильм «Предатели» – это очень красиво. Прямо экспроприация».

    «Я жалею, что просила и принимала эту помощь»

    Чуть менее громко прозвучало признание бывшей главы канала Навальный Live Любови Соболь (объявлена в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), что и она брала деньги у бывшего акционера ЮКОСа. Правда, в долг, и на порядок меньше. «Насколько мне известно, Леонид Невзлин в разные периоды времени рассказывал общим знакомым об оказании мне финансовой помощи», – пишет Соболь. По ее словам, после отключения монетизации российского YouТube каналу Навальный Live стало нечем платить зарплату сотрудникам.

    Поиски денег среди сторонников и коллег не принесли желаемых результатов – Волков, по словам Соболь, не дал каналу ни рубля. Зато на помощь пришел Невзлин и ссудил 56 тыс. долларов без процентов, которые Соболь обязана вернуть до конца 2025 года. «Я жалею, что просила и принимала эту помощь», – говорит она и отдельно оговаривает. – «Навальный не знал и не мог знать об оказании той помощи каналу. Все, кто работал с Алексеем, подтвердят, что он принципиально не занимался финансовыми вопросами ни ФБК, ни YouTube-каналов даже будучи на свободе».

    При этом бывшая глава канала Навальный Live вспоминает разговор с Невзлиным, состоявшийся месяц назад, где бизнесмен в очередной раз оскорблял Певчих и утверждал, что Волков – двойной агент, который «должен понести наказание» и «ему нужно мстить».

    Несмотря на то что Соболь напрямую ничего не говорит об участии Ходорковского в покушении на сотрудников ФБК, сразу после начала скандала она вышла из «Антивоенного комитета», организованного бывшим акционером ЮКОСа.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, свидетелем угроз со стороны Невзлина были журналист Сергей Пархоменко (объявлен иноагентом) и врач Андрей Волна. Позднее и сатирик Виктор Шендерович (объявлен иноагентом) сообщил, что угрозы в разное время поступали «от Невзлина в адрес нескольких человек в журналистских и политических кругах».

    Более того, сам Шендерович также становился жертвой нападения хулиганов – в мае прошлого года некие активисты облили его кетчупом на концерте в Вильнюсе. Оказалось, в этом нападении засветился все тот же Анатолий Баранов, связанный с покушением на Волкова и жену Миронова. А поскольку Невзлин уже признал, что Баранов работал на него, Шендерович задумывается о «странных сближениях» и о неиллюзорной вероятности того, что и кетчуп в лицо сатирика прилетел от бывшего российского олигарха.

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