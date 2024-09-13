Невзлин ведет охоту на навальнистов

Мария Певчих (признана иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), возглавившая ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) после скандального увольнения Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), выпустила новое расследование о том, кто нападает на российскую либеральную оппозицию в эмиграции. Оказалось, за избиением Волкова в Вильнюсе, жены экономиста Максима Миронова в Буэнос-Айэресе и нападением на Ивана Жданова (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) в Женеве стоят не российские спецслужбы, как настойчиво транслировали оппозиционные каналы (в том числе принадлежащие Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом), а бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин – приговорен в России к пожизненному сроку за организацию убийств конкурентов, партнеров и неприятелей и скрывающийся в Израиле.



«Невзлин пытается деньги отобрать у Украины»

Полгода назад неизвестные в Вильнюсе напали на Волкова с молотками, сломали ему руку и нанесли травмы ноги. В сентябре 2023 года в Буэнос-Айресе напали на жену другого соратника Навального, Максима Миронова. Александру Петрачкову с криками «Держись подальше от России» ударил по лицу неизвестный. Как писала тогда ресурсы российских либералов за рубежом, «Миронов связал угрозу со своей работой по обходу санкций Россией».



Теперь Миронов говорит, что это Невзлин «заказал избить женщину с 10-месячным ребенком». При том, что жертва ранее была вхожа в дом Невзлина и дружила с его дочерью Мариной. Миронов считает, что причина нападения – расследования экономиста о воровстве в ЮКОСе и причастности Невзлина и Ходорковского к обворовыванию российского государства и мажоритарных акционеров.

Более того, Миронов обвинил Невзлина, что его нынешняя ярая про-украинская риторика преследует ту же цель – «Невзлин сейчас пытается деньги отобрать у Украины», «он резко активизировал процессы по тому, чтобы достать российские деньги и забрать их себе».

Речь идет об арестованных зарубежом российских активах. Западные политики и российские оппозиционеры не раз призывали направить эти средства на Украину, а Невзлин, по мнению Миронова, пытается получить их в счет исполнения решения европейских судов. Еще в 2014 году Международный арбитражный трибунал присудил бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию за «экспроприацию» нефтяной компании в 50 млрд. долларов. Россия решение суда не исполнила, и теперь Невзлин хочет поставить себя первым в очередь «пострадавших от РФ».

«Посылка возвращается адресату не совсем добровольно»

О причастности Невзлина к нападению на российских оппозиционеров в эмиграции ФБК узнал от Андрея Матуса, представившегося специалистом по выполнению деликатных поручений в интересах Невзлина и Ходорковского. По словам Матуса, Невзлин через еще одного подручного, Анатолия Блинова, нанял людей для избиения своих оппонентов. Исполнители избили Волкова и Петрачкову, но, судя по переписке, предоставленной Матусом, заказчик остался недоволен низкой степенью увечий, который получили заказанные, и отказался платить якобы оговоренный гонорар в 250 тыс. долларов.



Так, Волкова, судя по переписке исполнителей с аккаунтом «Леонид Невзлин», следовало избить до «инвалидной коляски», похитить и передать в Россию в руки ФСБ. Волков так и проходит в переписке под кодовым названием «посылка», которая «возвращается адресату не совсем добровольно».



Информатор ФБК дал Певчих и Волкову прослушать запись разговора с аккаунтом «Леонид Невзлин» и голос, по мнению слушателей, оказался неотличим от голоса реального Невзлина.



Выяснилось, что Невзлин и ранее угрожал Волкову и Певчих, но сотрудники ФБК не приняли это всерьез. Более того, бывшие акционеры ЮКОСа враждовали и с Навальным, регулярно вступая с ним в открытые стычки. Ходорковский и Навальный по сути претендовали на одну роль – представлять оппозицию Россию перед мировым сообществом.



«Сошли с ума от неприязни друг к другу»

Фильм о том, как Невзлин заказал ФБК, произвел большой эффект, но не разделил оппозицию. Судя по комментариям, состязательности в оппозиционной политике нет в принципе, все остались при своем давно выбранном мнении. Сторонники ФБК привычно заклеймили акционеров ЮКОСа, с которыми Навальный воевал уже много лет. Сторонники (а по большей части выгодоприобретатели грантов) Невзлина и Ходорковского заявили о «провокации ФСБ», на которую попался ФБК. «Зачем это Невзлину? Какая-то литературщина», – пишет политолог Кирилл Рогов (признан иноагентом). «Цель всех этих материалов – скомпрометировать Невзлина и Ходорковского, – присоединяется политолог Александр Морозов (признан иноагентом). – Они (ФБК) разменивают героическое наследие Навального самым циничным образом».

«Это либо тяжкая клевета, либо ужасная правда». – считает сатирик Виктор Шендерович (признан иноагентом). – «И либо Невзлин (как было сказано) сошел с ума от неприязни к ФБК, либо ФБК сошел с ума от встречной неприязни и попался на кремлевскую разводку». В реплике сатирика примечательна не его претензия на объективность, а обыденная констатация «их нравов» – болезненной ненависти и конкуренции на пятачке эмигрантской оппозиции, такой ненависти, которая допускает и вероятность клеветы, и покушения на убийство.

«Более сильного удара по оппозиционной эмиграции трудно себе представить. Какие нах.. «антивоенные комитеты» и «съезды иноагентов». Ничего этого больше не будет. И это почти смертельный удар в том числе и по ФБК», – признает журналист Андрей Мальгин (признан иноагентом).



Сам Невзлин заявил, что это не он. Ходорковский заявил, что ничего не знает о нападениях сверх опубликованного в СМИ, но на всякий случай подчеркнул, что «взгляды Леонида [Невзлина] на будущее России расходятся с моими достаточно сильно», и добавил, что «либо это правда и тогда Леонид Невзлин сошел с ума», «либо это фсбэшная провокация и фейк».

Невзлин следил за Навальным в тюрьме

Информатор ФБК сообщил и другую резонансную информацию, которая может привести ко второй части расследования. Невзлин следил не только за командой ФБК, но и за Навальным, находившимся в заключении. Якобы через свои связи в России Невзлин досконально выяснял, когда и куда будут переводить Навального и другие детали, связанные с жизнедеятельностью арестанта.



Певчих считает, что эта информация навсегда изменит угол политического зрения на происшествия с оппозицией: «Случись что с любым противником Путина, всегда будет непонятно до конца – это Кремль? Это ФСБ? Или это ополоумевшие олигархи-оппозиционеры оказались недовольны тем, что кто-то им отказался присягнуть».

Таким образом, не исключено, что и смерть Навального, за которым пристально следил Невзлин и с которым конфликтовал Ходорковский, будет переосмыслена либеральной оппозицией.

«Надеюсь, Ходорковский к этому не причастен»

«В том, что Невзлин относится к ФБК и его лидерам с откровенной (и даже охотно демонстрируемой) яростью, много раз приходилось убедиться в последние два года. Я сам оказался в центре одного из публичных скандалов, когда Невзлин на важной международной конференции в Вильнюсе внезапно набросился на Волкова и Певчих с истеричными и откровенно вздорными обвинениями, и устроил публичный скандал», - дополняет портрет Невзлина журналист Сергей Пархоменко (признан иноагентом).



Как оказалось, в среде политических эмигрантов давно известен несдержанный характер и привычки бывшего акционера ЮКОСа. Многие знакомы с парой Ходорковский-Невзлин еще со времен банка «Менатеп», и в курсе серии заказных убийств, за которые теперь отбывает пожизненное заключение бывший начальник отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. И за которые приговорен к пожизненному, но скрылся в гостеприимном Израиле Невзлин. Большинство комментаторов выражают надежду лишь на то, что Ходорковский, называвший Невзлина «больше, чем родственник», был не в курсе его борьбы в ФБК и другими конкурентами Ходорковского.





Тем временем комментаторы начали вспоминать и другие ситуации, связанные с именем Невзлина. Андрей Волна, врач-оппозиционер, после начала СВО уехавший из России, пишет: «Я был свидетелем шумного и прилюдного «наезда» Невзлина на Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Он три минуты грязно и отвязно, «в стиле 90х» угрожал ему. Прилюдно. На встрече. В Украине. В мае 2024. … Через 2 месяца в дом Пономарева прилетели 3 беспилотника. Я не конспиролог. Но Невзлин ужасен. «За Ходорковского ты мне ответишь, тебя не будет больше нигде». Не дословно. По сути. Много кто может подтвердить».



Журналист Зоя Светова напомнила, что в свое время выдвигалась версия о причастности совладельца ЮКОСа и к убийству журналистки Анны Политковской.



А публицист Дмитрий Ольшанский рассказал, как в 1996 году на короткий период администрацию президента возглавил Анатолий Чубайс, пороги которого принялся обивать Невзлин, уговаривая поспособствовать его назначению на «интересную должность» - директора ФСБ.

Когда готовился этот материал, стало известно о причастности Леонида Невзлина к ряду других публичных акций против ФБК, которые ранее приписывались оппозицией российским властям. Как сообщает RT, бывший совладелец ЮКОСа финансировал срыв митингов ФБК – исполнители врывались в толпу, выкрикивали оскорбления в адрес пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш (признана иноагентом), забрасывали яйцами, должны были устроить потасовку и залить собравшихся свиной мочой и краской.

