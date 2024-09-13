Эльфы пошли против Невзлина

В ФБК* заявили, что нападения на Леонида Волкова (признан иноагентом) и других аффилированных лиц заказал Леонид Невзлин. И все такие – офигеть!

Бандосом оказался пожилой олигарх, который всегда вел себя, как бандос, и выглядел, как бандос, какими их снимают даже не для «Нетфликс», а для «Марвела».

Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора. И не щепоточку, а чтобы лезло из всех щелей, с мхатовским переигрыванием.

При том, что российский суд миром эльфов не признается, все-таки: Невзлину назначили пожизненное в России за организацию заказных убийств. Израиль начал серьезный процесс по экстрадиции, но решил, что показания киллеров принимать как доказательство не будет.

А потом Пуаро собрал всю эмигрантскую семью в гостиной, чтобы по итогам многодневного расследования сказать «убийца – этот вот бычара» и ткнуть пальцем в карикатурного мафиозо с плаката «их разыскивает Интерпол».

Гостиная ахнула, зал обомлел. Во дает старушка Агата Кристи! (то есть Мария Певчих** (внесена в список террористов и экстремистов); я этих британцев путаю).

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