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    Эльфы пошли против Невзлина

    @ кадр из видео

    13 сентября 2024, 16:40 Мнение

    Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин

    журналист

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    В ФБК* заявили, что нападения на Леонида Волкова (признан иноагентом) и других аффилированных лиц заказал Леонид Невзлин. И все такие – офигеть!

    Бандосом оказался пожилой олигарх, который всегда вел себя, как бандос, и выглядел, как бандос, какими их снимают даже не для «Нетфликс», а для «Марвела».

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора. И не щепоточку, а чтобы лезло из всех щелей, с мхатовским переигрыванием. 

    При том, что российский суд миром эльфов не признается, все-таки: Невзлину назначили пожизненное в России за организацию заказных убийств. Израиль начал серьезный процесс по экстрадиции, но решил, что показания киллеров принимать как доказательство не будет.

    А потом Пуаро собрал всю эмигрантскую семью в гостиной, чтобы по итогам многодневного расследования сказать «убийца – этот вот бычара» и ткнуть пальцем в карикатурного мафиозо с плаката «их разыскивает Интерпол».

    Гостиная ахнула, зал обомлел. Во дает старушка Агата Кристи! (то есть Мария Певчих** (внесена в список террористов и экстремистов); я этих британцев путаю).

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