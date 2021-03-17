Где у телевидения дно

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17 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Михаил Почуев/ТАСС
Число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на полмиллиона. Свои голоса после получения российских паспортов смогут отдать жители республик Донбасса. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов? Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

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На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...

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Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
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Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Дмитрий Бавырин

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    Дмитрий Бавырин
    журналист
    		17 марта 2021, 17:25

    Не успели мы сплясать на похоронах «Дома-2» – общепризнанного анфан террибль российского неполитического ТВ, о себе напомнило другое реалити-шоу – «Пацанки», бывшую участницу которого якобы задержали с наркотиками. Это «ж-ж-ж» неспроста. Тут явно причастны силы мироздания из тех, что следят за балансом добра и зла. Глядишь, теперь о «Пацанках» узнают те, кому со смертью скандального «Дома» вдруг стало некого ненавидеть.

    Если вы об этом шоу ничего не слышали, вы, скорее всего, мужчина средних лет или старше, который действительно игнорирует телевидение, а не просто рассказывает всем, будто его игнорирует. Потому как проект «Пацанки» чрезвычайно популярен, подбирается к статусу культового и имеет колоссальный потенциал для того, чтобы объединить в ненависти к себе носителей самых разных идей и взглядов.

    Конечно, это всего лишь гипотеза, но многочисленные (если не врут рейтинги) зрители и преданные поклонники «Пацанок» предпочли бы сохранить анонимность. Это то, что американцы называют «гилти плеже», стыдное удовольствие вроде просмотра забубенной порнухи. Друзьям признаться можно, коллегам – редко, родителям – никогда, даже если зрителю за сорок.

    Фабула ничего подобного не предвещает, она – сюжет классический. Молодых девушек, которые хотели бы изменить свою жизнь, принимают в своего рода школу благородных девиц – учить тому, как быть леди. Эдакий Пушкин наоборот – у него барышня рядилась в крестьянку, а тут крестьянки в барышень, но сюжет все равно классический. Школа благородных девиц – дело благородное, это и по названию видно. А денежный приз и известность – билет в жизнь в том числе и для тех, чьи перспективы не казались блестящими. Кто же может ненавидеть подобное? Как уже было сказано, все. Например, такие антагонисты, как русские патриоты и украинские наци в равной степени: шоу пришло к нам с Украины (там называется «Від пацанки до панянки») уже после донбасских событий, но даже российская версия снимается по ту сторону поребрика.

    Однако начнем мы с феминисток, все-таки речь о женщинах. Если бы их ЛОМы оторвались от штудирования «Хаффингтон пост», некритично перенося прочитанное на русскую жизнь, а поинтересовались бы самой русской жизнью – теми самыми «Пацанками», крик стоял бы до небес. Помимо прочего, соискательниц учат тому, как угождать мужчинам и делать комфортной их жизнь. По нынешним меркам, почти фашизм. Может показаться, что в таком случае шоу должно понравиться мужчинам. Огорчим: только тем из них, кому нравится быть объектом для манипулирования. Этому «пацанок» тоже учат на постоянной основе.

    Фото: patsanki.friday.ru

    Еще их учат бороться с дурными привычками и избегать матерных слов, одеваться и держать осанку, соблюдать базовый этикет и поддерживать светскую беседу. Но радетели традиционных ценностей заголосили бы втрое громче феминисток. Потому как после рассказов девушек о прежней жизни легко поверить в то, что семья вообще не нужна – от нее все зло. Так мы подошли к главной «фишке» программы – героиням. Некоторые из них – люди очень тяжелой судьбы, что важно для шоу. Но еще важнее яркость типажей, помещенных в нетипичные для них условиях – это порождает вульгарный комический эффект, на который рассчитывали создатели. Бурлаки на дворянском балу, монахини в стриптиз-клубе, клоуны на похоронах – везде тот же эффект, хотя и с нюансами.

    Как бы иллюстрируя сложность поставленной задачи – превращение «пацанки» в леди, первые серии каждого сезона посвящены прежней жизни конкурсанток. Там – всё в промежутке от работы в свинарнике (определение без негативных коннотаций – речь о месте, где содержат свиней) до настоящего социального дна. Русский отрежет – «гопницы». Американец скажет – «уайт треш», белый мусор. На американский сленг и американскую систему координат приходится ссылаться столь часто, поскольку они придумали и реалити-шоу как жанр, и сам формат «Пацанок», и – когда-то давно – передвижные цирки с уродцами, с коими и это шоу очень хочется сравнить.

    Я ни в коем случае не хочу обидеть кого-либо из участниц – бывших и будущих. Их прежде всего жаль. Не только из-за их трудной судьбы (пьющая мать, бьющий отец, приводы в полицию, какая-нибудь зависимость, суицидальные наклонности, вспышки неконтролируемой агрессии), но и из-за того, что они стали подопытным материалом в руках очень циничных людей, сходных с архетипным злодеем Карабасом-Барабасом и в мотивации, и в методах – вранье, угрозы, посулы.

    Чтобы не вдаваться во все детали (они все-таки отвратительны), упомянем лишь самую яркую. Бывшая участница шоу Яна Лукьянова рассказала, что съемочная группа снабжала ее и других «подопытных» формально запрещенным на проекте алкоголем, по сути – спаивала, в том числе и тех, кто пытался бороться с зависимостью. Зачем это делалось, очевидно: чтобы было еще больше вульгарности, дичи, агрессии, драк и, исходя из названия, пацанства. Лично я абсолютно уверен, что для работы на таком проекте необходимо продать душу Сатане, пусть человек и неверующий. Отсутствие дьявола и даже души не означает, что подобной сделки нельзя заключить, сознательно выбрав сторону Лукавого.

    Если телевизионщик (человек более образованный, состоятельный и счастливый, чем любая из «пацанок») объяснится в том духе, будто «вскрывает правду жизни» – это будет намеренной ложью. Приоритет шоу – шоу, а не жизнь, что ежедневно доказывается в каждой монтажной. Нарочитое провоцирование людей на отвратительное – это не «правда жизни». Создание рейтинговой телепрограммы – не «помощь нуждающимся». А зрелищные прогулки по кладбищу – не настоящая проработка страхов и комплексов в терапевтических целях (это одна из формальных задач конкурсанток, с которыми им якобы помогает психолог). Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая.

    Есть только одно обстоятельство, которое мешает кинуть клич, чтобы эту лабораторию позора заколотили досками. Но обстоятельство решающее. О нем писал признанный знаток русского ада Федор Достоевский и сводится оно к притче о луковке, за которую ангел едва не вытянул из геенны огненной душу плохого человека (кстати, женщины, но это в данном случае не важно). Эта луковка, некогда брошенная голодной нищенке, была единственным хорошим поступком грешной души за всю ее жизнь.

    У «Пацанок» на месте луковки человеческие судьбы. Кому-то помог денежный приз, потраченный на образование, кому-то известность, а кто-то просто решил изменить свою жизнь, узнав, что можно жить иначе. Шоу действительно породило не только истории успеха в жанре «из грязи в князи», но и случаи полноценного духовного поиска, который позволяет возвыситься над собою прежним.

    Это ведь тоже из Достоевского. Или – из Толстого (который «красный граф»), рассказавшего нам о том, что даже под носом у Карабаса Барабаса, где-нибудь за фальшивым котелком, может скрываться очень доброе чудо, если вы правильно распорядились доставшимся вам ключиком.

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