«Дом-2» погубили неудачницы

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30 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран – он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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В создании лучших подводных лодок России возникли сложности

Атомные подводные лодки «Ясень-М» – самые совершенные подводные лодки ВМФ России mil.ru
Происходящая традиционно в конце года массовая передача новейшей военной техники Вооруженным силам России омрачилась досадным эпизодом. Сразу к трем новейшим и совершенным атомным подводным лодкам, в том числе носителю атомной торпеды «Посейдон», у ВМФ России возникли вопросы – и передача этих кораблей флоту была перенесена. В чем проблемы с этим важнейшим для нашей страны оружием? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...

Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Империю Романовых погубили мифы и слухи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая. Подробности...
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Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    «Дом-2» погубили неудачницы

    «Дом-2» не попал в аудиторию    30 декабря 2020, 22:00
    Фото: ДОМ-2/Youtube
    Текст: Андрей Самохин,
    Артур Приймак

    На российском ТВ закончилась целая эпоха – в среду зрителям был показан последний выпуск «Дома-2». Официальная причина закрытия телепроекта – его низкие аудиторные показатели и убыточность. Есть несколько причин, почему продержавшееся 17 лет в эфире реалити-шоу потеряло зрительский интерес.

    Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в среду подтвердил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию. Попытки изменения формата, по его словам, не смогли вернуть высокие рейтинги. Жаров посетовал, что «проект достаточно дорогой, и он начал приносить убытки» телеканалу ТНТ, который относится к холдингу. Жаров подчеркнул, что отказаться от реалити-шоу, которое на пике своего развития было «предельно популярным», решил сам ТНТ, а руководство «Газпром-медиа холдинга» лишь поддержало решение. Выступление Жарова прозвучало накануне последнего выпуска «Дома-2» – большой двухчасовой финал шоу был запланирован на вечер среды.

    Телеведущая Ксения Бородина, которой удалось продержаться на проекте от первого до последнего выпуска, в финале не смогла скрыть слез, объявляя: «Это огромная машина, которая сделала столько всего хорошего. Мы создали огромное количество пар. Люди любят друг друга, мы дали им огромный опыт. Я люблю тебя, «Дом-2»!» А певица Ольга Бузова, как и Бородина ставшая звездой благодаря этому шоу, исполнила песню «Танцуй под Бузову».

    Напомним, ТНТ объявил, что закрывает проект еще в середине декабря. Самый первый выпуск шоу появился в эфире в 2003 году. «Дом-2» стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь» и одним из самых резонансных на российском телевидении. За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих и участниц шоу – Ксения Собчак, Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

    Блогер Максим Кононенко считает, что «Дом-2» – это слишком старомодная передача для молодежи, ее смотрели в основном люди среднего и старшего возраста. «В этом и есть главное противоречие. «Дом-2» оказался рассчитан не на ту аудиторию, которая его на самом деле смотрела все эти годы. Вот почему шоу в итоге стало нерентабельным», – считает Кононенко. «2020 год оказался переломным для «Дома-2». В этом году мы наблюдали, как молодежь перетекает на форматы вроде стримов или Tik-Tok. Возможно, поэтому у «Дома-2» по итогам года результаты по посещаемости оказались совсем плохи», – говорит он. Но блогер не исключает, что «Дом-2» вернется в другом формате и под другим названием. «На реалити-шоу всегда будет спрос у определенной части аудитории.

    «Дом-2» в этом плане – как мыльная опера. Только вместо бразильских и мексиканских персонажей там – россияне,

    живые люди, а не актеры. К тому же, подобных реалити-шоу осталось куда меньше, чем было», – говорит Кононенко.

    Телевизионный критик Александр Мельман тоже считает, что «Дом-2» нельзя назвать умирающим проектом. «Проект просто изжил себя на канале ТНТ. Там работают люди с несколько иной философией. Это просто иное видение», – говорит он. По мнению Мельмана, на ТНТ теперь делают ставку на стендап-шоу и сериалы. «Сериалы – это то самое качество, которое и дает репутацию. Помимо прочего, там идет конкурентная борьба с СТС за аудиторию в возрасте 18-45 лет».

    По мнению критика, «Дом-2» постепенно стал для ТНТ балластом. «И надо уважать руководство ТНТ за то, что оно решилось избавиться от балласта», – говорит эксперт. «Дом-2» устарел для ТНТ – но не для каналов вроде «Ю», говорит Мельман. По словам эксперта, на маленьких каналах, вроде «Ю», закрытое было шоу как раз и может появиться вновь.

    В 2015 группа медиа-исследовательская компания «Mediascope» выявила портрет аудитории «Дома-2». Как отмечал РБК, выводы исследования разрушали расхожее представление о том, что шоу о том, «как построить любовь», смотрела молодежь. Выяснилось, что 70% аудитории – зрелые женщины, из которых каждая восьмая оказалась домохозяйкой. Возраст ядра аудитории – от 25 до 44 лет, абсолютное большинство в котором составляли опять же женщины.  Мужчин среди зрителей «Дома-2» оказалось меньше 3%, отмечали социологи. Из юной аудитории любопытство к этому реалити-шоу проявляли интерес только школьницы 13-14 лет, но по мере их взросления интерес быстро падал. Общая черта ядра аудитории – личная и социальная неудовлетворенность, отмечала «Mediascope». 38% всех поклонников шоу были безработными или же получали доход ниже среднего, а в личной жизни испытывали дискомфорт.

    Одной из причин закрытия «Дома-2» стало неутешительное финансовое положение в «Газпром-Медиа», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Медиа давно оказались в тяжелом положении, а в этом году – особенно. В «Газпром-Медиа» недавно сменилась команда. Проводится аудит, все убыточные проекты закрывают», – поясняет он.

    Однако главная причина в другом, считает социолог. «Так называемые трэш-стримы набирают все большую популярность в Сети. Это яркий пример того, что потребитель морально так и не вырос. «Дом-2», несмотря на все свои скандалы и драки, все равно проиграл трэш-стримам и тому подобным вещам», – сказал Федоров. «Падение интереса к «Дому-2» вовсе не означает, что аудитория подобных шоу морально оздоровилась, просто в Сети появилось много контента, чье содержание бьет по нравственным основам куда сильнее», – посетовал он.

    Социолог напомнил, что ролики со сценами насилия, с употреблением нецензурной брани быстро распространяются по соцсетям, остающимся по сути вне правового поля. Противники регулировки Интернета российским государством утверждают, что сети – это «пространство свободы», говорит он. Но поскольку соцсети играют все большую роль в жизни россиян, усилия государства по контролю за ними неизбежно будут нарастать, считает директор ВЦИОМ.

    Первый выпуск «Дома-2» вышел в 2003 году, напомнил эксперт. «Прошло 17 лет. Это реалити-шоу продержалось на телевидении куда дольше, чем многие другие программы. Оно выдержало много испытаний – включая и падение рейтинга», – говорит Федоров. «Очередной грязный скандал на шоу обычно вызывал в обществе большой резонанс. Мы проводили на этот счет опросы. Но по их итогам выяснялось, что особого раздражения «Домом-2» опрошенные не высказывали. Народ относился так: «Пусть себе развлекаются», – рассказывает директор ВЦИОМ.

    Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. В начале декабря российская блогосфера была шокирована трансляцией, которую стример Станислав Решетникова (Reeflay) вел из своего дома в подмосковном Раменском. Рядом с блогером, фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Вскоре Решетников был арестован. После этого призывы закрыть «Дом-2» усилились. Так, продюсер Максим Фадеев заявил, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».

    Впрочем, телеведущий Андрей Малахов сомневается в том, что «Дом-2» могут окончательно закрыть. В среду он выступил с прогнозом о том, что вскоре в эфире появится «Дом-3» или похожая передача, а заявления о «закрытии» – всего лишь пиар-ход, призванный поднять рейтинг шоу. «Продукт, который приносит главные цифры... Я не знаю подробности, но было «Дом», «Дом-2» и естественно будет «Дом-3». Это дополнительная реклама, сбор средств», – цитирует Малахова телеканал ТВЦ. Он вообще не верит в то, что рейтинг шоу мог слишком резко снизиться. «Это не рейтинг, что-то еще. Может, кто-то увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2» – и закрыли», – пошутил Малахов.

    После объявления об отмене шоу в прессе появились сообщения о том, что проект восстановится на другом канале и в другом формате. Так, сообщалось, что «Дом-2» может стать проектом одного из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа».


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