«Дом-2» погубили неудачницы

На российском ТВ закончилась целая эпоха – в среду зрителям был показан последний выпуск «Дома-2». Официальная причина закрытия телепроекта – его низкие аудиторные показатели и убыточность. Есть несколько причин, почему продержавшееся 17 лет в эфире реалити-шоу потеряло зрительский интерес.

Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в среду подтвердил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию. Попытки изменения формата, по его словам, не смогли вернуть высокие рейтинги. Жаров посетовал, что «проект достаточно дорогой, и он начал приносить убытки» телеканалу ТНТ, который относится к холдингу. Жаров подчеркнул, что отказаться от реалити-шоу, которое на пике своего развития было «предельно популярным», решил сам ТНТ, а руководство «Газпром-медиа холдинга» лишь поддержало решение. Выступление Жарова прозвучало накануне последнего выпуска «Дома-2» – большой двухчасовой финал шоу был запланирован на вечер среды.

Телеведущая Ксения Бородина, которой удалось продержаться на проекте от первого до последнего выпуска, в финале не смогла скрыть слез, объявляя: «Это огромная машина, которая сделала столько всего хорошего. Мы создали огромное количество пар. Люди любят друг друга, мы дали им огромный опыт. Я люблю тебя, «Дом-2»!» А певица Ольга Бузова, как и Бородина ставшая звездой благодаря этому шоу, исполнила песню «Танцуй под Бузову».

Напомним, ТНТ объявил, что закрывает проект еще в середине декабря. Самый первый выпуск шоу появился в эфире в 2003 году. «Дом-2» стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь» и одним из самых резонансных на российском телевидении. За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих и участниц шоу – Ксения Собчак, Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Блогер Максим Кононенко считает, что «Дом-2» – это слишком старомодная передача для молодежи, ее смотрели в основном люди среднего и старшего возраста. «В этом и есть главное противоречие. «Дом-2» оказался рассчитан не на ту аудиторию, которая его на самом деле смотрела все эти годы. Вот почему шоу в итоге стало нерентабельным», – считает Кононенко. «2020 год оказался переломным для «Дома-2». В этом году мы наблюдали, как молодежь перетекает на форматы вроде стримов или Tik-Tok. Возможно, поэтому у «Дома-2» по итогам года результаты по посещаемости оказались совсем плохи», – говорит он. Но блогер не исключает, что «Дом-2» вернется в другом формате и под другим названием. «На реалити-шоу всегда будет спрос у определенной части аудитории.

«Дом-2» в этом плане – как мыльная опера. Только вместо бразильских и мексиканских персонажей там – россияне,

живые люди, а не актеры. К тому же, подобных реалити-шоу осталось куда меньше, чем было», – говорит Кононенко.

Телевизионный критик Александр Мельман тоже считает, что «Дом-2» нельзя назвать умирающим проектом. «Проект просто изжил себя на канале ТНТ. Там работают люди с несколько иной философией. Это просто иное видение», – говорит он. По мнению Мельмана, на ТНТ теперь делают ставку на стендап-шоу и сериалы. «Сериалы – это то самое качество, которое и дает репутацию. Помимо прочего, там идет конкурентная борьба с СТС за аудиторию в возрасте 18-45 лет».

По мнению критика, «Дом-2» постепенно стал для ТНТ балластом. «И надо уважать руководство ТНТ за то, что оно решилось избавиться от балласта», – говорит эксперт. «Дом-2» устарел для ТНТ – но не для каналов вроде «Ю», говорит Мельман. По словам эксперта, на маленьких каналах, вроде «Ю», закрытое было шоу как раз и может появиться вновь.

В 2015 группа медиа-исследовательская компания «Mediascope» выявила портрет аудитории «Дома-2». Как отмечал РБК, выводы исследования разрушали расхожее представление о том, что шоу о том, «как построить любовь», смотрела молодежь. Выяснилось, что 70% аудитории – зрелые женщины, из которых каждая восьмая оказалась домохозяйкой. Возраст ядра аудитории – от 25 до 44 лет, абсолютное большинство в котором составляли опять же женщины. Мужчин среди зрителей «Дома-2» оказалось меньше 3%, отмечали социологи. Из юной аудитории любопытство к этому реалити-шоу проявляли интерес только школьницы 13-14 лет, но по мере их взросления интерес быстро падал. Общая черта ядра аудитории – личная и социальная неудовлетворенность, отмечала «Mediascope». 38% всех поклонников шоу были безработными или же получали доход ниже среднего, а в личной жизни испытывали дискомфорт.

Одной из причин закрытия «Дома-2» стало неутешительное финансовое положение в «Газпром-Медиа», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Медиа давно оказались в тяжелом положении, а в этом году – особенно. В «Газпром-Медиа» недавно сменилась команда. Проводится аудит, все убыточные проекты закрывают», – поясняет он.

Однако главная причина в другом, считает социолог. «Так называемые трэш-стримы набирают все большую популярность в Сети. Это яркий пример того, что потребитель морально так и не вырос. «Дом-2», несмотря на все свои скандалы и драки, все равно проиграл трэш-стримам и тому подобным вещам», – сказал Федоров. «Падение интереса к «Дому-2» вовсе не означает, что аудитория подобных шоу морально оздоровилась, просто в Сети появилось много контента, чье содержание бьет по нравственным основам куда сильнее», – посетовал он.

Социолог напомнил, что ролики со сценами насилия, с употреблением нецензурной брани быстро распространяются по соцсетям, остающимся по сути вне правового поля. Противники регулировки Интернета российским государством утверждают, что сети – это «пространство свободы», говорит он. Но поскольку соцсети играют все большую роль в жизни россиян, усилия государства по контролю за ними неизбежно будут нарастать, считает директор ВЦИОМ.

Первый выпуск «Дома-2» вышел в 2003 году, напомнил эксперт. «Прошло 17 лет. Это реалити-шоу продержалось на телевидении куда дольше, чем многие другие программы. Оно выдержало много испытаний – включая и падение рейтинга», – говорит Федоров. «Очередной грязный скандал на шоу обычно вызывал в обществе большой резонанс. Мы проводили на этот счет опросы. Но по их итогам выяснялось, что особого раздражения «Домом-2» опрошенные не высказывали. Народ относился так: «Пусть себе развлекаются», – рассказывает директор ВЦИОМ.

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Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. В начале декабря российская блогосфера была шокирована трансляцией, которую стример Станислав Решетникова (Reeflay) вел из своего дома в подмосковном Раменском. Рядом с блогером, фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Вскоре Решетников был арестован. После этого призывы закрыть «Дом-2» усилились. Так, продюсер Максим Фадеев заявил, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».

Впрочем, телеведущий Андрей Малахов сомневается в том, что «Дом-2» могут окончательно закрыть. В среду он выступил с прогнозом о том, что вскоре в эфире появится «Дом-3» или похожая передача, а заявления о «закрытии» – всего лишь пиар-ход, призванный поднять рейтинг шоу. «Продукт, который приносит главные цифры... Я не знаю подробности, но было «Дом», «Дом-2» и естественно будет «Дом-3». Это дополнительная реклама, сбор средств», – цитирует Малахова телеканал ТВЦ. Он вообще не верит в то, что рейтинг шоу мог слишком резко снизиться. «Это не рейтинг, что-то еще. Может, кто-то увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2» – и закрыли», – пошутил Малахов.

После объявления об отмене шоу в прессе появились сообщения о том, что проект восстановится на другом канале и в другом формате. Так, сообщалось, что «Дом-2» может стать проектом одного из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа».