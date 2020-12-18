Шоу «Дом-2» решено закрыть

ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2», сообщили в пресс-службе телеканала. Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь».

«Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году, став одним из самых резонансных на российском телевидении.

Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали на ТНТ. «За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось – в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи – самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», – сказал директор ТНТ Роман Петренко. Петренко также поблагодарил участников, ведущих и команду проекта.

За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу – Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц – Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Проект «Дом-2» неоднократно призывали закрыть. Так, недавно о необходимости принять такое решение говорил продюсер Максим Фадеев. Комментируя историю со смертью девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay), он заявил, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».

В декабре на встрече с членами СПЧ президент России Владимир Путин признался, что иногда его «берет оторопь» от того, что показывают в телеэфире. Глава государства призвал ограничивать «из ряда вон выходящие вещи» на телевидении, учитывая при этом, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.