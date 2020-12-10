Продюсер Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

«Отказ властей Украины от российской вакцины является соучастием в убийстве собственных граждан» Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
Вакцина «Спутник V» оказалась в центре политической интриги, направленной против Владимира Зеленского. Он не может принять щедрое предложение российской стороны, как следствие, станет соучастником массового убийства украинских граждан, предупреждают в «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа». Именно эта сила набирает сейчас очки, подталкивая президента Украины к краху. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...

Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Нельзя оставлять людей без поддержки

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
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    Продюсер Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

       10 декабря 2020, 09:27
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Продюсер Максим Фадеев опубликовал в соцсетях пост, в котором высказался по поводу смерти девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) и призвал закрыть телепроект «Дом-2».

    Фадеев написал в Instagram, что его возмутили действия блогера, который, когда девушка скончалась, продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay, по мнению продюсера, тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. На его взгляд, это уже не люди, а «животные».

    «Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во всем этом», – сказал он.

    В комментариях с Фадеевым согласились. Там подчеркнули, что «мир действительно сошел с ума», а проблемы, связанные с контентом в Сети, необходимо решать на государственном уровне, и начать стоит с «учебного пособия» – телепроекта «Дом-2», «где ведущие с упоением раскрутили это убожество», считает пользователь Larisa_____01.

    «Согласен! На миллиард процентов, этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!» – поддержал данную позицию Максим Фадеев.

    Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла.

    Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

    В сохраненной на YouTube видеозаписи Reeflay признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики.

    В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.

    Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы Решетникова, заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг. Сам блогер выразил уверенность в оправдательном приговоре.


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