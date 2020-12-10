Продюсер Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в соцсетях пост, в котором высказался по поводу смерти девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) и призвал закрыть телепроект «Дом-2».

Фадеев написал в Instagram, что его возмутили действия блогера, который, когда девушка скончалась, продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay, по мнению продюсера, тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. На его взгляд, это уже не люди, а «животные».

«Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во всем этом», – сказал он.

В комментариях с Фадеевым согласились. Там подчеркнули, что «мир действительно сошел с ума», а проблемы, связанные с контентом в Сети, необходимо решать на государственном уровне, и начать стоит с «учебного пособия» – телепроекта «Дом-2», «где ведущие с упоением раскрутили это убожество», считает пользователь Larisa_____01.

«Согласен! На миллиард процентов, этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!» – поддержал данную позицию Максим Фадеев.

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла.

Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Reeflay признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики.

В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.

Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы Решетникова, заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг. Сам блогер выразил уверенность в оправдательном приговоре.