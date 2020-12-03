В крови умершей в прямом эфире стримера девушки обнаружены наркотики

В крови девушки, которая скончалась в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay), были обнаружены наркотические вещества, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Согласно результатам экспертизы, в крови девушки обнаружены наркотические вещества, предположительно, амфетамин. Однако причина смерти на текущий момент не установлена. Тело доставлено в морг для проведения вскрытия и установления причин смерти», – рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти и повреждений не обнаружено, как и признаков интоксикации. По словам источника, после проведения патолого-анатомической экспертизы тело будет выдано родственникам погибшей девушки.

«Следствие рассматривает три версии смерти: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что блогер во время опроса отверг свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. По его словам, девушка принимала наркотики.

Напомним, в Подмосковье блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги. Неподвижное тело он обнаружил в прямом эфире. Трансляцию парень прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков.

В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что выгонял девушку на мороз. Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Этой историей заинтересовались в Следственном комитете.

Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.