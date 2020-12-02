Блогер Reeflay провел прямой эфир с умершей подругой

Блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги.

Неподвижное тело девушки блогер обнаружил в прямом эфире. Трансляцию он прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков, передает Telegram-канал Mash.

По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице.

По информации Mash, погибшую в частном доме стримера в подмосковной деревне Ивановка нашли только со второго раза: сперва приехавшая на вызов «скорая» никого не обнаружила, после чего информацию передали полиции. Спустя какое-то время «скорая» приехала к дому с нарядом и обнаружила погибшую. Отмечается, что стримера задержали в среду утром.

Решетников рассказал правоохранителям, что выгнал подругу на мороз, поскольку она страдала от кишечного заболевания, сообщает Telegram-канал 112. Молодой человек объяснил полиции, что Валентина злоупотребила спиртным, что могло привести к ее гибели.

При этом девушка была беременна, об этом она сообщала еще в начале ноября, передает Life.ru. Отмечается, что сам молодой человек и его приятель пили спиртное и за деньги зрителей издевались над беременной. В один раз он брызнул в лицо девушке из перцового баллончика.

Ранее на стримера Mellstroy (Андрея Бурима) пожаловались в прокуратуру Пермского края после того, как он в ходе прямого эфира избил девушку. Полиция Москвы возбудила в отношении него уголовное дело.