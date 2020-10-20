Прокуратура получила жалобу на избиение девушки на стриме Mellstroy

В Перми в прокуратуру пожаловались на канал блогера Андрея Бурима (Mellstroy) в YouTube за то, что в эфире транслировалось избиение девушки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру пожаловался общественник Михаил Нецветаев, в прокуратуре отметили, что тот считает, что у блогера «представлен противоправный контент». «Информация зарегистрирована, проверяется. Признаки противоправного контента зафиксированы в законодательстве, регулирующем сферу информации, решение будет принимать суд», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По данным ведомства, срок рассмотрения составляет до одного месяца, документы может быть в течение недели передан в Роскомнадзор, где специалисты оценят стримы Mellstroy.

На канале «Mellstroy стримы» насчитывается почти 700 тыс. подписчиков. В ходе одного из стримов, по данным СМИ, он разбил блогерше Алене Ефремовой лицо, в соцсетях она сообщила, что тот якобы сломал ей челюсть.