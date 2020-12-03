За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 00:40  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия Валерий Матыцин/ТАСС
Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

    Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги    3 декабря 2020, 00:40
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Романов

    Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой.

    В среду утром пользователи интернета были шокированы трансляцией, которую стример Станислав Решетникова (Reeflay) вел из своего дома в Раменском. Рядом с блогером зрители видели тело его умершей подруги. Хотя официально имя погибшей пока не объявлено, в СМИ оно уже появилось – это 26-летняя уроженка Краснодара Валентина Григорьева.

    В ночь на среду также в прямом эфире Решетников избивал Валентину так, что она «летала по всему дому и с крыши дома тоже». Так выразилась одна участница трансляции по имени Марина в Instagram-сторис. Рано утром Reeflay возобновил трансляцию и показал, как принес тело девушки в квартиру с улицы и осознал, что она умерла. Затем он вызвал медиков, но продолжил вести трансляцию и вслух обсуждал ситуацию. Зрители успели увидеть, как в комнату зашел мужчина (предположительно, полицейский) и попросил «вырубить» трансляцию. «Все, достримился?» – спросил тот и велел достать паспорт. На вопрос стримера о том, считают ли его виновным в произошедшем, незнакомец ответил: «Я не знаю, сейчас будем разбираться». После этого трансляция остановилась.

    По предварительной версии, причиной смерти стало переохлаждение – Григорьева долго находилась на морозе без верхней одежды. В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что действительно выгонял девушку на несколько часов на балкон. При первичном осмотре тела видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

    Представитель московского областного главка СК России Ольга Врадий сообщила о начатой проверке обстоятельств гибели женщины в городе Раменское. Вечером Решетникова доставили на допрос в СК. По пути он успел лишь заявить журналистам, что «ничего не делал». В ответ на вопрос о причинах происшествия, блогер сказал, что у девушки мог случиться «передоз». Интернет-канал Mash сообщает, что после допроса Решетников был отпущен. По информации канала, дальнейшая судьба стримера зависит от экспертизы, которая должна установить причину смерти его подруги.

    Ранее Григорьева регулярно появлялась в стримах Решетникова – она представлялась как «Валентина Гениальная». Не исключено, что погибшая была беременна. Во всяком случае, так она сама говорила во время одного из прошлых стримов Решетникова. Девушка показывала свой живот и подчеркивала, что он округлился, поскольку она ждет ребенка.

    Подруга Валентины в разговоре с «МК» на условиях анонимности сообщила, что отношения Решетникова с Григорьевой были «далеки от идеальных». Стример, по ее словам, оскорблял девушку, и грубил ей. «Я ее спрашивала: «Почему ты все это терпишь?» Она говорила, что любит его», – пояснила она.  Два года назад погибшая переехала в столицу из Краснодара. Собеседница указала, что Валентина, хотя и любила парня, но собиралась съехать от него, потому что ее «достало» такое положение вещей. При этом она добавила, что у молодой женщины были проблемы со здоровьем, и шанс забеременеть был «микроскопический».

    Ранее Reeflay и его приятель во время стримов не раз издевались над Валентиной, получая за это донаты от зрителей. В частности, Решетников заливал лицо подруги из перцового баллончика. На одной из записей Григорьева угрожала стримеру ножом. По версии «Двача», Григорьева занималась проституцией. В Сети появились скриншоты ее страницы на соответствующем сайте с указанием расценок и перечнем интимных услуг, в том числе извращенных с использованием различных бытовых предметов.

    Это не первый случай за последнее время, когда стримеры проявляют агрессию. В октябре столичная полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Пострадавшая позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала».

    Не исключено, что ответственность теперь грозит не только Решетникову, но и зрителям скандального эфира. Как считает адвокат Максим Калинов, в первую очередь речь идет о плативших за издевательства над Григорьевой подписчиках, потому что их действия можно трактовать как подстрекательство. Если зрители просили, чтобы блогер что-то сделал, тогда «уже возможна квалификация», говорит Калинов.

    «За подстрекательство присылавших деньги зрителей накажут в том случае, если самого блогера привлекут к уголовной ответственности. Все будет зависеть от показаний. Если люди действительно платили и просили сделать то-то, конечно за подстрекательство будут нести уголовную ответственность», – объясняет собеседник.

    О проблеме роста насилия в Рунете ранее в говорила член Общественной палаты Екатерина Мизулина. По ее словам, в Сети появляются все новые виды деструктивного контента, пока даже не упомянутые ни в одном законе. «Например, «шок-контент»: стримы в прямом эфире со сценами насилия, издевательства, жестокого обращения с зачастую беспомощными и социально не защищенными людьми, вроде бездомных. Такого контента достаточно много, здесь тоже надо думать над законодательными формулировками, чтобы такой контент тоже запрещать», – указывала эксперт.

    Технические возможности прерывать стрим-передачи с физическим насилием и издевательствами есть, но нужно закрепить это законодательно. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, комментируя скандал с Решетниковым.

    «Огромное количество просмотров соберет это фактически публичное убийство, гибель подруги Станислава Решетникова.

    А чем это закончится? Повторением! Это ведь закон жанра, – полагает Кабанов. - Единственный вариант здесь – это развязать руки Роскомнадзору для закрытия таких сайтов и блогов, расширить полномочия правоохранителей».

    Стримеры вроде Решетникова, считает член СПЧ, это люди с нарушенной психикой, которые получают наслаждение не только от самого насилия и буллинга, но и от публичной их демонстрации, при этом даже не понимая, что сами публикуют видео-свидетельства против себя. Особая опасность стрим-насилия, по мнению Кабанова, в том, что подобные модели поведения широко распространяются через просмотр и перепост. 

    При этом он полагает, что зрители таких стримов также должны привлекаться к ответственности. «В некоторых странах применяют такую практику: если человек смотрит в сети детскую порнографию более полутора минут (за это время можно покинуть сайт, если попал туда случайно), то его пребывание зафиксируют и могут привлечь за это к уголовной ответственности наравне с распространителями контента. Думаю, что этот опыт можно распространить и на тех кто просто безучастно смотрит видео с насилием, не говоря уже об его создателях и распространителях», – сказал Кабанов.


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