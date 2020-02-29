Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

Американские фермеры неожиданно стали группой риска для суицидовФото: Eugene Garcia/EPA/ТАСС
Проблема, характерная для стран третьего мира, сегодня стала чудовищной тенденцией в богатейшем государстве – Соединенных Штатах Америки. Среди американских фермеров учащаются случаи самоубийств. Это тем более удивительно, что суицид среди крестьян стал распространен сильнее, чем даже среди наркоманов. Что происходит с американскими фермерами? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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              Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

              Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиям   29 февраля 2020, 14:50
              Фото: mskagency.ru
              Текст: Андрей Резчиков

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              К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее?

              В субботу российская 29-летняя блогерша Екатерина Диденко рассказала о погибших на банной вечеринке, где отмечался ее день рождения. Видео изначально появилось в разделе Stories соцсети Instagram, однако вскоре было удалено. Из опубликованной Telegram-каналом Mash копии записи следует, что Диденко рассказала о смерти мужа Валентина и двух гостей – Натальи и Юрия. Как призналась блогер, она только утром поняла, что трагедия произошла на самом деле. Эмоции, по ее словам, нахлынули именно сейчас.

              Она добавила, что ей только предстоит рассказать о произошедшем детям, и попросила подписчиков посоветовать профессионального психолога. Из-за подписки о неразглашении информации Диденко отказалась от других комментариев. На Instagram Диденко «Аптечный Ревизорро» подписан 1 млн человек.

              Трагедия произошла накануне вечером в московском банном клубе «Девятый вал». На вечеринку были приглашены около 20 человек. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда, который заказал муж блогерши. Предполагалось создать с его помощью эффектный пар. В результате реакции льда с водой выделился углекислый газ, которым надышались погибшие. Семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте – они потеряли сознание и захлебнулись водой. Третьим погибшим оказался 32-летний Валентин Диденко. Врачам в реанимации не удалось спасти ему жизнь.

              Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Как стало известно РЕН ТВ, в данный момент разыскивают сотрудников фирмы, которая продала лед. Следователи также допросили сотрудников банного комплекса.

              Углекислый газ не ядовит, но в полтора раза тяжелее воздуха и при обильном выделении почти не оставляет на полу кислорода, вытесняя его наверх. В таких условиях человек быстро теряет сознание. Если сухой лед бросить в воду, то при переходе из твердого состояния в газообразное возникает эффект кипения воды. Этот процесс сопровождается появлением пузырей и тумана. Сухой лед часто используют в шоу-индустрии и на различных съемках.

              Несколько месяцев назад Екатерина Диденко опубликовала в Instagram фотографию мужа с какими-то самодельными приспособлениями в руках, от которых валил пар «На фото один Валя! Залайкаете его с дебютом? Произошел прорыв: он сам придумал, сам все купил и провел эксперимент, а не я. Видели в сториз? Это просто бомба: что получится, если взять огнетушитель, сумку, швабру. Поджечь... И реально получается бомба!!!» – писала Диденко.

              На вопрос подписчиков, в чем суть эксперимента, Екатерина отвечает: «Подручными средствами получить сухой лед и вспомнить его свойства. Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди».

              В экспертной среде уверены, что в данном случае речь идет о человеческой ошибке. Как рассказал телеканалу «360» химик Игорь Кукушкин, сухой лед – это щелочная субстанция, из которой, если на нее попала вода, получается кислота. «Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе попробует», – пояснил химик.

              Как пояснили газете ВЗГЛЯД в федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи, так как углекислота тяжелее воздуха, то она скопилась на поверхности воды. Об этих свойствах рассказывают в школьной программе.

              «У людей, которые прыгнули в бассейн, не было кислорода. Они задохнулись от того, что они сами создали «подушку» из углекислоты. Углекислотный огнетушитель делает то же самое.

              Он закрывает горение от кислорода, который содержится в воздухе. Участники вечеринки просто создали гигантский «огнетушитель», причем «огнем» служили сами люди», – пояснил на условиях анонимности сотрудник центра.

              В свою очередь кандидат химических наук, доцент, председатель общественного движения «Родительская забота» Клара Мансурова считает, что виной трагедии стала возможность купить что угодно. «Сейчас ни на что нет ограничений. Нет никаких запретов ни на какие яды, газы. Государство должно ввести запреты и ограничения на продажу подобной продукции, как было в советское время. Мы в лаборатории всегда знали, что не должен брать студент. Все химикаты находились под охраной», – рассказала Мансурова газете ВЗГЛЯД.

              По ее словам, необходимо привлечь к ответственности руководителей фирмы, которая продала сухой лед в таких объемах одному человеку. «В фирме знали, что бывает, когда растворяется сухой лед. Но те, кто купил, тоже несут ответственность», – считает химик.

              Другой причиной трагедии стала «абсолютная безответственность людей». «Люди хватают все и готовы показать все, чтобы это было интересно, и гибнут в итоге. Ни у кого нет чувства ответственности. Участникам вечеринки захотелось какого-то пара над водой, но они даже не подумали, что при этом выделяется углекислота, которая не поддерживает дыхание. Они просто не знали об этом. В школе не учатся, а в газетах об опасности сухого льда не предупреждают. Это полная безответственность к своей жизни и к жизни окружающих», – уверена Мансурова.

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