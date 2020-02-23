Массовое отравление хлоркой произошло в Набережных Челнах

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23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

Маршал Блюхер был совсем не тем, за кого себя выдавалФото: Фотохроника ТАСС
23 февраля (сегодня День защитника Отечества) в свое время был основан как День Красной армии. С тех пор многие подвергали сомнению само основание этого праздника. Однако куда более интересным является то, что ряд ключевых советских военачальников довоенного времени имеют странные пробелы и загадки в своей биографии. Ярчайшим примером этого является фантастическая судьба маршала Блюхера. Подробности...
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Расхищению греческих сокровищ нашлось историческое оправдание

«Кто расхищал бесценные руины, / Кто самый злой и самый низкий вор? / Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!»Фото: Jay Shaw Baker/Zuma/Global Look Press
Евросоюз потребует от отколовшейся от него Великобритании вернуть Греции сокровища Акрополя, некогда вывезенные лордом Элгином и охраняемые теперь в стенах Британского музея. В этих довольно щекотливых тяжбах принято симпатизировать Греции. Но у британцев «своя правда», которую в России довольно легко понять.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Массовое отравление хлоркой произошло в Набережных Челнах

              23 февраля 2020, 11:43

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Отравление хлором получили посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане, госпитализированы шесть детей и один взрослый, сообщила руководитель пресс-службы мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

              «У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничего не угрожает. Один взрослый находится в городской больнице № 2. [Люди] отравились хлором в бассейне», – передает ТАСС слова Мухаметзяновой.

              По данным пресс-службы города, бассейн находится на территории базы отдыха в банном комплексе и является частным.

              Как пояснили в пресс-службе, ЧП произошло в субботу вечером. Бригады скорой помощи доставили в приемный покой ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» восемь детей. Ребята, отдыхавшие вместе с родителями на базе отдыха «Тонус», жаловались на появившийся после посещения бассейна сухой кашель, резь в глазах и рвоту. После осмотра врачи госпитализировали шесть детей и одного взрослого.

              «Состояние госпитализированных детей на утро 23 февраля стабильное. Двое детей уже отпущены домой, будут проходить амбулаторное лечение», – добавила Мухаметзянова.

              Прокуратура Тукаевского района республики начала проверку по факту инцидента.

              «Среди пострадавших дети от 7 до 17 лет, им поставлен диагноз «острое ингаляционное отравление хлором», – заявил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики Руслан Бариев.

              В феврале 2019 года в нижегородском бассейне дети отравились парами хлора.


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