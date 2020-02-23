Массовое отравление хлоркой произошло в Набережных Челнах

Отравление хлором получили посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане, госпитализированы шесть детей и один взрослый, сообщила руководитель пресс-службы мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

«У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничего не угрожает. Один взрослый находится в городской больнице № 2. [Люди] отравились хлором в бассейне», – передает ТАСС слова Мухаметзяновой.

По данным пресс-службы города, бассейн находится на территории базы отдыха в банном комплексе и является частным.

Как пояснили в пресс-службе, ЧП произошло в субботу вечером. Бригады скорой помощи доставили в приемный покой ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» восемь детей. Ребята, отдыхавшие вместе с родителями на базе отдыха «Тонус», жаловались на появившийся после посещения бассейна сухой кашель, резь в глазах и рвоту. После осмотра врачи госпитализировали шесть детей и одного взрослого.

«Состояние госпитализированных детей на утро 23 февраля стабильное. Двое детей уже отпущены домой, будут проходить амбулаторное лечение», – добавила Мухаметзянова.

Прокуратура Тукаевского района республики начала проверку по факту инцидента.

«Среди пострадавших дети от 7 до 17 лет, им поставлен диагноз «острое ингаляционное отравление хлором», – заявил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики Руслан Бариев.

В феврале 2019 года в нижегородском бассейне дети отравились парами хлора.