Свидетельница рассказала, как детей унесло в море в Сочи

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней - от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

Свой трудовой путь Алексей Данилов начинал в качестве ветеринараФото: REUTERS/Sergei Karazy
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предрек России развал и даже перечислил его причины − демография, религия, «китайская угроза». Каждая стоит того, чтобы остановиться на ней подробно и дать русскоязычным украинцам шанс увидеть, в насколько мифологизированном и смешном пространстве они живут.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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              Свидетельница рассказала, как детей унесло в море в Сочи

              26 февраля 2020, 08:35

              Текст: Евгения Шестак

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              Жительница Сочи Вера Марченко рассказала подробности инцидента, когда двух детей унесло в штормящее море.

              По ее словам, мальчики 13-15 лет дурачились в устье реки Псезуапсеи и перебежали на островок, передает РЕН ТВ

              «Был красивый закат, я начала снимать на видео для себя. Поворачиваюсь – мальчишки с одной стороны реки перебежали сначала на островок, дурачились. Мы им кричали уходить, потому что волны были, наверное, три балла. Они нас не слышали, потому что эхо такое было от шторма», – сказала очевидец.

              Трагедия произошла, когда подростки пытались перебраться с островка на другой берег. Тогда, один из мальчиков споткнулся и ушел по грудь в воду, второй хотел его вытащить, но тоже упал. Обоих унесло в открыто море.

              «Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же, баллов шесть. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС», – рассказала женщина.

              В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к поиску детей привлечен вертолет МЧС, также увеличена группировка сил для поиска на берегу, передает РИА «Новости».  

              «В 7.15 взлетел вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями на борту. Будет проводиться мониторинг акватории. Происходит наращивание группировки единой государственной системы в месте проведения поисковых работ», – говорится в сообщении.

              Всего привлечено 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники, включая авиацию.

              Во вторник в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели Сочи ищут двоих детей, унесенных потоком воды в море при попытке перейти реку. 

              В ведомстве уточнили, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен. Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения детей.


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