В Сочи унесло в море пытавшихся перейти реку детей

Спасатели Сочи ищут двоих детей, унесенных потоком воды в море при попытке перейти реку, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи.

«Поступила информация в 19.20 от диспетчерской службы 112. Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным МЧС, на море шторм 4-5 баллов, поиск в открытом море невозможен. На берегу поиски ведут 10 сотрудников МЧС, 16 полицейских, а также три работника городской службы спасения. На месте дежурит бригада скорой помощи.

В пресс-службе управления СК России по Краснодарскому краю сообщили, что детям 13-15 лет, следователи проверяют обстоятельства произошедшего на реке Псезуапсе. «... Организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении мальчиков в поселке Лазаревском», – сказал представитель управления.

Напомним, в начале февраля в Ялте погибли три человека, унесенные волнами с пирса.