За два дня в Ялте погибли три человека, унесенных волнами с пирса

В Ялте во время шторма волной захлестнуло и унесло в море мужчину, вышедшего на пирс в районе пляжа Приморский, он погиб, сообщили в пресс-службе спасательной службы «Крым – Спас».

На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. На место происшествия прибыла бригада спасателей и медики. Сильное волнение осложняло поиски мужчины, из-за больших волн он постоянно пропадал из поля зрения спасателей.

«Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И, несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море», – сказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.

«К сожалению, мужчина погиб. Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии, тело погибшего было извлечено из воды», – добавил Шахов.

«Шторм на море и резкое усиление ветра также могут в считанные минуты застать человека врасплох, поэтому всегда нужно адекватно рассчитывать свои силы и соблюдать безопасность во время отдыха вблизи водных объектов», – отметил министр.

Накануне, 5 февраля в районе пляжа «Ласточкино гнездо» с причала волной смыло мужчину и девушку. Несмотря на усилия спасателей, люди погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна. Волнение, по словам Шахова, также составляло 4 балла, при этом температура воды в море достаточно низкая.

Спасатели напомнили, что при штормовой погоде категорически запрещено выходить на пирсы, буны, причалы и другие сооружения около воды.

Летом в Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Одна из девушек прыгнула с пирса в шторм, вторая бросилась ее спасать, но неудачно.