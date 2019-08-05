Две лучшие в мире кикбоксерши утонули в Севастополе

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу, сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

«4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба «Юг», несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и телевидению, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки – одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице-чемпионка», – передает РИА «Новости» слова Веселкова.

Он добавил, что одна из девушек прыгнула с пирса в шторм, вторая бросилась ее спасать, но неудачно.

«Мурманский вестник» со ссылкой на отца погибшей уточняет, что в Крыму утонула 27-летняя мурманчанка, вице-чемпион мира по кикбоксингу Элина Гисмеева.

Источники ФАН сообщили, что тела девушек уже вытащили из моря. Погибшие доставлены в морг.

Напомним, в июне в Крыму два контрактника из воздушно-десантных войск России утонули в результате тренировочных прыжков с парашютом.