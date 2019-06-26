В Крыму после прыжка с парашютом утонули два десантника

Два контрактника из воздушно-десантных войск России утонули в результате тренировочных прыжков с парашютом в Крыму.

Два контрактника одной из воинских частей ВДВ, расположенных в Крыму, после прыжка с парашютом приземлились на воду и «не смогли освободиться от подвесной системы парашюта», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», – сказано в сообщении.

В данный момент причины трагедии выясняют правоохранительные органы и комиссия из центрального аппарата ВДВ.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что могло стать причиной инцидента, учитывая, что прыжок был совершен с одним из самых надежных парашютов.