Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Президент существенно смягчил пенсионную реформу, не пожалев дополнительных вложений Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров? Подробности...
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Почему Идлиб стал точкой столкновения политики России и США

Идлиб остается последним рубежом сирийского конфликта, и Дамаск близок к победе как никогдаФото: Khalil Ashawi/Reuters
«Если мы посмотрим на действия России за последние три года с момента начала спецоперации в Сирии, то можно снять шляпу перед целеустремленностью и продуманностью всех этих действий», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он пояснил, почему США так настойчиво пытаются повлиять на завершающую стадию затяжного конфликта. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию

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К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело, все же, не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветоной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...

Не боялся ни санкций, ни обстрелов

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Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное! Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

          Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий фактор   30 августа 2018, 19:20
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко,
          Андрей Резчиков

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          Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового?

          Во Владимирской области во время занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий воздушно-десантных войск. Трагедия произошла 28 августа в 11.50 мск. Рядовой Владимир Безбородов, проходивший службу в Коломне в в/ч 40917, совершал прыжок с парашютом Д-10 с вертолета Ми-8 на высоте около 600 м в простых метеоусловиях с точкой приземления Киржач, сообщили источники газеты «Коммерсант».

          Основной парашют военнослужащего не раскрылся, а запасным он попытался воспользоваться, по словам очевидцев, на высоте не более 70 м, которой недостаточно для его срабатывания. Мешала раскрытию «запаски» и беспорядочность падения. В результате рядовой погиб от удара о землю.

          Предположительно, отказ основного парашюта произошел ввиду того, что карабин не зацепился за трос принудительного раскрытия парашюта. По словам источника «Коммерсанта», причиной ЧП могла стать либо халатность инструкторов, либо техническая поломка.

          О ЧП было сразу доложено командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия. Дан приказ о прекращении прыжков с парашютом до особого распоряжения.

          Десантный парашют Д-10 был принят на вооружение в конце 1990-х годов и считается одним из самых надежных.

          «По степени надежности у него четыре девятки после запятой (коэффициент вероятности безотказной работы составляет 0,9999, т. е. на 10 тыс. прыжков один отказ – прим. ВЗГЛЯД). Нет таких надежных парашютов в мире, как наш Д-10»,

          – заявил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов газете ВЗГЛЯД.

          Д-10 – парашют хороший, у него больше площадь и выше безотказность, чем у его предшественника Д-6, рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий, проходивший службу в ВДВ и спецназе ГРУ, майор запаса Андрей Коваленко. Он объяснил, что на Д-10 есть стабилизирующая система, которая обеспечивает стабильное падение парашютиста до выхода основного парашюта, а также предназначена для его раскрытия и введения в действие страхующего парашютного прибора.

          При посадке в вертолет или самолет перед десантированием выпускающий закрепляет карабин камеры стабилизирующей системы каждого военнослужащего за направляющий трос, рассказал Коваленко. Когда десантник покинул воздушное судно, он зацеплен за трос, и у него выходит маленький стабилизирующий купол. «Это простая и надежная система. Там даже нити, которыми все прошито, имеют прочность в тысячу килограммов на разрыв. Парашютист отсчитывает, как его учили: 501, 502, 503 – дергает кольцо ручного раскрытия и поднимает глаза, чтобы проверить, вышел ли купол основного парашюта. Если он сам этого не сделал, то за него парашют раскроет страхующий прибор», – подчеркнул собеседник.

          При этом собеседник выразил сомнения, что карабин мог сломаться: «Я вообще никогда не встречал, чтобы карабин ломался. Он предельно прост и надежен, что с ним может случиться?»

          Член президиума Совета ветеранов ВДВ Анатолий Буй также назвал чушью версию о поломке карабина. Он предположил, что подобную версию мог озвучить неспециалист. «Возможно, карабин не был застегнут за трос. А чтобы сломать – так не бывает, это глупость. Карабин невозможно сломать. Карабин даже трактор удержит», – сказал Буй газете ВЗГЛЯД.

          При этом Коваленко отметил, что, прежде чем человека допустят к прыжкам, он проходит на земле тщательный инструктаж. Кроме того, всех парашютистов проверяет выпускающий на борту, который несколько раз сверяет количество зацепленных карабинов и десантирующихся. Опытные выпускающие для взаимостраховки еще показывают сидящим рядом десантникам, что их товарищ зацеплен. Также перед вылетом он со своей группой отрабатывает порядок десантирования. Выпускающим может быть только профессионал, за плечами которого сотни прыжков и который имеет звание «инструктор-парашютист».

          «Но это стихия, здесь все может быть. Когда садятся в самолет, то застегивают карабины. Выпускающий проходит, каждому смотрит в глаза, проверяет все фиксаторы. Может, он прыгнул враскоряку. Десантник должен совершать прыжок сгруппировавшись, но бывали случаи, что ноги врозь раскинет, и карабин стабилизирующей системы оказывается между ног. Испугался, его заклинило, и он летит так до конца. То есть вина может быть и непосредственно его», – предположил Буй.

          «Я не исключаю, что здесь мог сыграть человеческий фактор. Однако необходимо дождаться окончания расследования», – подчеркнул Владимир Шаманов.

          «Это крайне исключительный случай. Наша техника и система подготовки очень надежны. Если брать статистику за последние 30–40 лет, это один–два случая при 700–800 тысячах прыжков в год. То есть явление крайне редкое», – добавил он.


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