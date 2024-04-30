Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Названы возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ
Возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ названы ландшафтный пожар или техногенный очаг
Причиной крупного пожара в Заиграевском районе Бурятии, примыкающем к столице республики Улан-Удэ, могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Авиалесоохрана опровергла сообщения о том, что на дома перекинулся лесной пожар. Как сообщают региональные диспетчерская служба лесного хозяйства и главк МЧС, возможной причиной пожара, по предварительной информации, могли быть «ландшафтный пожар или техногенный очаг», передает РИА «Новости».
Напомним, в МЧС сообщали, что огонь охватил 20 домов и хозяйственных построек. Площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. В микрорайоне Бурвод объявлена эвакуация жителей.