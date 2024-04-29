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    29 апреля 2024, 18:10 • Общество

    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки

    Эксперты объяснили значение взятия российскими военными под контроль села Семеновка в ДНР

    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ потеряли контроль над еще одним селом в ДНР. Небольшая Семеновка была важным звеном линии обороны противника. По мнению экспертов, освобождение населенного пункта откроет перед Россией внушительный оперативный простор. Что позволило российской армии взять под контроль Семеновку и как это отразится на дальнейшем ходе спецоперации?

    Российские военные взяли под контроль село Семеновка на территории ДНР, заявили в Минобороны. Населенный пункт освободили части группировки «Центр». Это позволит выйти на окружение ВСУ в районе села Бердычи, утверждают в военном ведомстве.

    Там добавили, что по линии Тоненькое – Орловка – Семеновка – Бердычи ВСУ пытались выстроить единый рубеж обороны, чтобы выиграть время для оборудования более мощных укреплений на западе ДНР. Теперь же было нанесено поражение формированиям 23-й, 68-й пехотной, 115-й механизированной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона».

    Кроме того, за сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп около Нетайлово, Новокалиново, Новгородского, Очеретино, Ленинского, Семеновки, Новобахмутовки и Бердычей.

    ВСУ потеряла в этих боях около 370 человек, американские гаубицы М777 и М102, два бронетранспортера, орудие Д-20, буксируемую гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

    Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, взятие Семеновки позволит России усилить огневое воздействие на группировку ВСУ в районе Карловки. Кроме того, освобождение населенного пункта откроет путь на Селидово и Покровск, в которых сконцентрированы ключевые силы противника.

    При этом, по мнению экспертов, взятие Семеновки заняло бы больше времени, если бы не успех российской армии в районе Очеретино, состоявшийся на минувшей неделе. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно писала, какими могут быть последствия этого прорыва.

    Тогда отмечалось, что следующая линия обороны ВСУ теоретически рисуется по естественной преграде – серии искусственных прудов от Карловки на юге до Новоалександровки на севере. Сейчас там оборудованы опорники и линии траншей ВСУ, но эта система не представляет собой что-то цельное. В ней есть бреши, а крайние точки вообще оголены, как это получилось с Очеретино. При прорыве данной линии ВСУ могут потерять территории в глубину на запад на 20-25 км.

    По сути, сегодня речь идет о сломе второй линии обороны, которую во время и после отступления из Авдеевки пытался удерживать противник, указывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Потеря Семеновки будет означать практически одномоментную утрату и Бердычей. То есть мы видим взятие под контроль линии обороны, которая так и не успела состояться», – считает спикер. По его мнению, теперь противник будет вынужден отходить еще западнее, к Карловскому водохранилищу. «Там он наверняка попытается оборудовать очередные позиции. Но уже сейчас понятно, что линия фронта отодвинется достаточно далеко», – акцентирует собеседник.

    Онуфриенко убежден: перед российскими войсками открывается серьезное окно возможностей. «Это может быть и дальнейшее продвижение на запад, и нанесение основных ударов севернее в направлении Нью-Йорка, прикрывающего Торецк. Последний, к слову, является крупнейшим укрепрайоном, который лежит между Авдеевкой и Часовым Яром», – поясняет аналитик.

    «Далее нашему военному руководству предстоит решить, как именно будет продвигаться армия. На мой взгляд, может быть два варианта – в сторону Курахово или же взятие в клещи Торецка с дальнейшим его освобождением»,

    – говорит он. «Наше продвижение и взятие под контроль Семеновки во многом стало возможным благодаря успеху в районе Очеретино», – добавляет военкор Федор Громов. Прорыв создал угрозу для фланга противника, а также для тыла. «Поэтому ВСУ пришлось вновь отступать», – считает эксперт.

    Между тем спикер подчеркивает: сейчас российские войска взяли под контроль последнее из тех сел, которые составляли оборонительную линию ВСУ. «А далее перед нами открываются довольно большие территории, на которых противник не успел выстроить никаких укреплений», – пояснил он.

    Таким образом, Россия сможет продвигаться вплоть до Карловки, где возникает естественная преграда в виде водохранилища, резюмировал Громов.

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