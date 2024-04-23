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    23 апреля 2024, 17:55 • Общество

    К чему ведет прорыв российских войск в Очеретино

    К чему ведет прорыв российских войск в Очеретино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Поступают сообщения о том, что российские войска близки к освобождению Очеретино – одной из ключевых позиций обороны ВСУ западнее Авдеевки. Этот район служил ВСУ транспортным хабом и главной перевалочной базой для доставки подкреплений в Авдеевку. Перед российскими войсками открываются перспективы для организации давления на ВСУ сразу по трем направлениям.

    Свежая сводка Минобороны РФ сообщает, что «подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение», в том числе в районе населенного пункта Очеретино. Ряд военкоров утверждает, что российские войска совершили в Очеретино прорыв.

    Действительно, заявлять о полном освобождении Очеретино было бы рано, однако значимые успехи на данном направлении все же имеются. Проведенный российскими подразделениями прорыв был резким и неожиданным. Буквально за полдня с утра 22 апреля мотострелки прошли вдоль железнодорожного полотна, в середине дня форсировали его и ближе к вечеру вошли в центральную часть города и большую часть частного сектора, практически не встретив организованного сопротивления.

    Единственной попыткой контратаки было вступление в бой на западной окраине Очеретино передовых частей вновь прибывшей на этот участок 47-й бригады ВСУ на «Брэдли». После короткого боя ВСУ отступили на запад. Находившиеся в самом Очеретино части 115-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ просто разбежались.

    Некоторые украинские СМИ даже утверждают, что на 115-ю бригаду ВСУ в Киеве собираются заводить уголовное дело за самовольное оставление позиций. Как это на прошлой неделе случилось с 67-й бригадой, отступившей с окраин Часова Яра и массово сдававшейся в плен. Ее вообще собираются расформировать. Похоже, что командование противника сейчас постарается сделать 115-ю бригаду козлом отпущения, чтобы хоть как-то объяснить произошедшее. Официально ВСУ на середину дня 23 апреля заявляли о «сложном положении своей обороны», но утверждали, что контролируют большую часть населенного пункта.

    Очеретино после освобождения Авдеевки являлось новым значимым рубежом украинской обороны на данном направлении. Этот населенный пункт стал крайне северным укрепрайоном новой или «второй» линии обороны, которую ВСУ пыталось выстроить после потери Авдеевки. Первая оборонительная линия была вырыта условно на уровне сел Семеновка – Бердычи, и на данный момент практически пройдена российскими войсками.

    Операция по освобождению Очеретино была прекрасно задумана именно на стадии планирования, как ранее и освобождение Авдеевки. В Очеретино, конечно, меньше масштабы, но смысл примерно тот же: обнаружение слабой позиции противника и быстрый прорыв между его укрепленными опорными пунктами.

    Противник выстроил оборону Очеретино очень своеобразно. Поскольку в этом небольшом населенном пункте практически нет высотных зданий, то его ВСУ и не стало превращать в усиленный укрепрайон.

    Зато были вырыты фундаментальные опорники для круговой обороны и линии траншей к востоку и южнее от Очеретино. Получался полукруг с выдвинутыми флангами, а неприкрытым оставался лишь узкий участок вдоль дороги через СНТ «Заря». Именно через него напрямую и прошли в центр города российские штурмовые отряды.

    В итоге сейчас эти опорники оказались в полуокружении. Есть основания полагать, что уже в ближайшие дни они будут противником оставлены. Уже поступают сообщения о том, что ВС РФ вошли с севера в соседнюю Новобахмутовку, вся оборона которой была выстроена противником в ожидании атаки с востока. В сторону Новокалиновки также будут зачищены траншеи, которые противник рыл полгода.

    Много говорят о том, что ВСУ быстро теряют боевой дух под ударами фугасных авиабомб. Но в данном случае это скорее применимо к направлению на Часов Яр, где на позиции противника, особенно в западной части города, падает до 40 таких изделий в день, а в Очеретино такое вооружение применялось мало за ненадобностью (нет такого рода укреплений). В случае же Очеретино войска противника потеряли в течение нескольких часов моральный дух, а за нем и боеспособность исключительно в результате реализации хорошо продуманного плана решительной наступательной операции на земле.

    Гарнизон Очеретино (в районе 1000 человек) понял, что сопротивление бесполезно, поскольку русские оказались хитрее, умнее и решительнее. И в итоге предпочел разбежаться.

    Оставление ВСУ укрепленных позиций отмечается в последние дни по всей линии соприкосновения западнее Авдеевки. Это происходит чаще всего в силу того, что опорники оказались в полуокружении российских войск.

    Следующая линия обороны ВСУ теоретически рисуется по естественной преграде – серии искусственных прудов от Карловки на юге до Новоалександровки на севере. Сейчас там оборудованы опорники и линии траншей ВСУ, но эта система не представляет собой что-то единое и цельное. В ней есть бреши, а крайние точки вообще оголены, как это получилось с Очеретино. При прорыве данной линии ВСУ могут потерять территории в глубину на запад на 20-25 км.

    При формировании всех этих «линий обороны» западнее Авдеевки противник раз за разом допускает грубые командные просчеты. Примером тому является неспособность ВСУ перебросить на Авдеевское направлении серьезные подкрепления. Российское командование, в свою очередь, успевает эти ошибки выявлять и использовать их на земле.

    Это не какая-то характерная особенность именно Авдеевского направления. Так же грамотно спланирована и операция против укрепрайона Часова Яра, столь же тактически верно ведут операции на Угледарском и Северском направлениях.

    После своего окончательного освобождения, закрепления и ротации частей Очеретино явным образом станет опорным узлом логистики ВС РФ на данном направлении. Высокие позиции холмистой гряды открывают возможность контроля за ситуацией на север, на юг и на запад. В дальнейшем не исключено планирование наступательных действий, например, в направлении Покровки и Константиновки. Именно здесь находятся следующие самые укрепленные на данном направлении позиции ВСУ.

    Речь идет не об обрушении фронта противника на широком участке западнее Авдеевки, но о серьезной к тому предпосылке. ВСУ сохраняют серьезный потенциал сопротивления. За Часов Яр противник будет цепляться особенно крепко, поскольку оставление и этой укрепленной позиции окончательно рушит все надежды на стабилизацию фронта вплоть до Краматорско-Славянской агломерации.

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