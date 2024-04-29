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    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

    5 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    16 комментариев
    29 апреля 2024, 15:17 • Новости дня

    Кимаковский: Освобождение Семеновки позволит усилить давление на ВСУ в Карловке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение села Семеновка под Авдеевкой позволит кратно усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Карловке, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, Семеновка открывает возможность ВС России усилить огневое воздействие на противника в районе Карловки, которая станет еще одним крупным очагом сопротивления, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что Карловка откроет путь на Селидово и Покровск, в которых сконцентрированы ключевые силы ВСУ.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Семеновка в ДНР.

    28 апреля 2024, 16:16 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян, считает военкор Евгений Поддубный.

    Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

    По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

    Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров.

    «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

    Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (88)
    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

    Коментарии (8)
    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

    Коментарии (27)
    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    28 апреля 2024, 14:02 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    В своем Telegram-канале он показал, как отважные бойцы группировки войск «Центр» впервые эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams.

    «Следующая остановка: Москва, Поклонная гора. Парни, красавчики! Победа будет за нами!» – отметил Соловьев.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (14)
    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

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    28 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

    Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

    Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

    «Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

    Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.

    Коментарии (10)
    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    28 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя

    The Washington Post: Зеленский занизил число потерь ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не назвал цифры, которые бы реально отразили количество погибших в ходе СВО, пишет Washington Post со ссылкой на украинского депутата.

    По словам источника издания, слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. солдат, «значительно преуменьшает истинные потери от войны». Президент намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации.

    Депутат считает, что украинцев от мобилизации отпугивают опасения из-за неограниченных сроков службы, низкая оплата и отсутствие поддержки семей солдат.

    Также издание указало, что с помощью новых поставок оружия из США «Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить свою оборону». В Вашингтоне ожидают, что новое оружие позволит Киеву решить эти проблемы.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.


    Коментарии (27)
    28 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    В США допустили, что Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России могут использовать захваченную на Украине трофейную технику НАТО для разработки нового вооружения и совершенствования своих бронемашин, сообщает Defense TV.

    Отмечается, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз, передает РИА «Новости».

    При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (14)
    27 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Подполье: Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по размещенным в психбольнице военным ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что по данной точке зафиксировано два прилета – возле психбольницы в Салтовском районе, где от детонации в нескольких кварталах вышибло стекла, передает РИА «Новости».

    Также Николаев рассказал, что квартал прилета в данный момент оцеплен, насчитано 12 машин скорой помощи.

    Напомним, за прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области.

    Коментарии (20)
    27 апреля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США.

    Как сообщил российский снайпер с позывным Дым, при взятии Светлодарской ТЭЦ он увидел в оптический прицел чернокожие лица, позже выяснилось, в том числе по документам, что это были американцы, передает РИА «Новости».

    После того как российский снайпер ликвидировал наемников, их тела изуродовали находящиеся рядом с наемниками украинские военные.

    Ранее в СК сообщили, что на стороне киевского режима принимают участие в боевых действиях свыше 3 тыс. наемных боевиков, большинство из них прибыли из США.

    Коментарии (7)
    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

    Коментарии (4)
    28 апреля 2024, 17:17 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

    Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

      29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

      5 комментариев
    • Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской
      Русская идея Иммануила Канта

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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