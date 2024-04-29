29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
МО: Российские военные освободили населенный пункт Семеновка в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Семеновка на территории ДНР, заявили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, части группировки «Центр» освободили населенный пункт Семеновка в ДНР, что позволяет выйти на окружение ВСУ в районе села Бердычи, передает РИА «Новости».
Там добавили, что по линии Тоненькое – Орловка – Семеновка – Бердычи ВСУ пытались выстроить единый рубеж обороны, чтобы выиграть время для оборудования более мощных укреплений на западе ДНР.
Минобороны сообщило, что группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 23-й, 68-й пехотной, 115-й механизированной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона».
За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп около населенных пунктов Нетайлово, Новокалиново, Новгородское, Очеретино, Ленинское, Семеновка, Новобахмутовка и Бердычи.
ВСУ потеряла в этих боях около 370 человек, американские гаубицы М777 и М102, два бронетранспортера, орудие Д-20, буксируемую гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».
Ранее российские ПВО за сутки уничтожили пять ракет ATACMS.