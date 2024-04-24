Новые проблемы у ВСУ возникнут с тыла

Россия усилит удары по логистическим центрам и базам хранения ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

Российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. «Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», – сказал министр.

Шойгу отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава оборонного ведомства.

Сообщения о ликвидации складов с оружием и боеприпасами, в том числе переданными Украине США и их союзниками по НАТО, регулярно появляются в сводках Минобороны. Например, в марте ВС России нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Также армия России нанесла два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками.

В конце прошлой недели ракетный удар по Днепропетровску пришелся по железнодорожной инфраструктуре. В городе находится управление Приднепровской железной дороги, два вокзала, два депо и семь станций. Было полностью уничтожено одно локомотивное депо вместе с подвижным составом, также сообщалось о повреждении одного из вокзалов. В результате в близлежащих районах временно прекратилось железнодорожное сообщение.

Днепропетровск – важный железнодорожный узел, через который проходят маршруты на Западную Украину, Донбасс, Киев, Одессу, Николаев и Херсон. В области также сконцентрированы предприятия по ремонту военной техники и выпуску нового вооружения. Кроме того, после событий 2014 года город имеет важное символическое значение.

На этом фоне сложности с военной логистикой ВСУ вызывают озабоченность на Западе в связи с доставкой нового пакета военной помощи Украине. На прошлой неделе, напомним, Конгресс одобрил выделение 61 млрд долларов на помощь ВСУ. В первую очередь Киев получит БМП Bradley, бронетранспортеры М113, артиллерию, боеприпасы и, возможно, ракеты ATACMS. Как сообщает телеканал CNN, логистика военных грузов по украинской территории становится серьезной проблемой для США, учитывая огромное количество задействованной техники, поставляемой через склады в Германии и Польше.

Аналитики полагают, что Украина «вероятно, продолжит сталкиваться с нехваткой артиллерийских боеприпасов и перехватчиков ПВО в ближайшие недели, а также с соответствующими ограничениями, которые эта нехватка накладывает на способность Украины проводить эффективные оборонительные операции». В этой связи на Западе ожидают, что Россия начнет атаковать транспортные сети, в первую очередь железные дороги, чтобы усложнить распределение военной помощи.

При этом в некоторой части экспертного сообщества бытует мнение, что ВС России якобы щадят логистику противника и его инфраструктуру. Эта тема уже два года порождает разного рода дискуссии, например, о целесообразности ударов по мостам через Днепр и так далее.

«Я бы не сказал, что Россия наносит мало ударов по военным складам. Украина обладает большой территорией, на которой с 2014 года создавалась крупная сеть различных небольших складов. Будь Украина размером с Венгрию, мы давно бы уничтожили всю дорожную сеть и военные склады. Даже если разрушить все мосты через Днепр, это не приведет к коллапсу украинской армии, дефициту топлива и боеприпасов», – считает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

По мнению экономиста, ВСУ хорошо справляются с созданием логистической сети на базе частной компании «Новая почта». Небольшие склады размещаются в отделениях этой организации по всей стране. «На Украине сохранилась очень развитая сеть автомобильных и железных дорог, а у России до недавних пор не было большого количество недорогих средств поражения этих объектов», – пояснил собеседник.

Но со временем ситуация для России улучшилась благодаря двум вещам. Во-первых, увеличен выпуск разведывательных беспилотников. Во-вторых, ведется активная модернизации дронов-камикадзе «Герань», которые теперь могут, несмотря на более мощную боевую часть, летать на 140 километров дальше.

Поэтому Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия по мере развития своих военно-технических возможностей и получения актуальных разведданных, добавляет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия». «Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца.

Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране, как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное»,

– добавляет специалист. Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

Однако выполнение поставленной задачи осложняется тем, что многие логистические объекты на Украине выполняют функции двойного назначения, указывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, с течением конфликта военными целями могут становиться объекты, которые еще вчера к ним не относились. Для усиления ударов по логистическим центрам России нужно повышать эффективность разведки и оперативную передачу развединформации до «потребителя» – военных командиров, которые принимают решения о нанесении ударов.

«Туман войны потихоньку рассеивается с привлечением современных средств.

Качество оперативного целеуказания растет за счет того, что мы используем больше дронов, расширяется наша космическая компонента. Мы лучше понимаем, как работает военная логистика противника», – уверен Козюлин.

Кроме того, в решении поставленной Шойгу задачи помогут высокоточные удары бомбами, дооснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). «Это уже серьезный шаг вперед. Происходит качественное изменение российских вооруженных сил», – считает спикер.

Лизан добавляет, что уничтожать «все мосты не нужно», усилия необходимо сосредотачивать на подавлении украинской энергосистемы. «Железные дороги на Украине электрифицированы. Нужно выбить силовые трансформаторы на подстанциях. К началу СВО у украинской энергосистемы был двойной запас прочности по сетям и генерации. Поэтому взять и положить железнодорожную логистику – тоже непростая задача», – уверен специалист.

А вот вблизи линии фронта, полагает Лизан, нужно наносить удары непосредственно по железнодорожным станциям, чтобы бронетехника разгружалась «с мучениями прямо в поле, а не на специально оборудованных платформах». «С автомобильной логистикой сложнее. Снаряды можно перевозить хоть в карете скорой помощи, противнику же плевать на международное гуманитарное право и конвенции. Поэтому тут активности ожидать не стоит», – указал собеседник.