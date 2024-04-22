В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?6 комментариев
Взрывы прогремели в Одесской области
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.
В воскресенье глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщал, что по объекту портовой логистики Одесской области был нанесен точечный удар, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько часов назад взрыв прогремел в Харькове.