Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах
Захарова резко высказалась о призыве Польши к ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв Варшавы к ЕС выдать Киеву украинских граждан призывного возраста.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста. Он сообщил, что Украина и ЕС ведут переговоры по данному вопросу, передает РИА «Новости».
«Какие же редкостные мрази, – заявила Захарова в Telegram. – Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».
Напомним, Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста. Он предупредил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта. В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.