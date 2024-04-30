Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
У Майданова возник отек Квинке
Певцу Денису Майданову стало плохо в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, сообщил его директор Захар Майданов.
У певца произошла аллергическая реакция на принятие лекарств от пневмонии, хотя он принял те лекарства, которые ему прописал врач, сказал собеседник ТАСС.
Чуть позже его состояние улучшилось, его осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации. Директор пояснил, что у музыканта возник отек Квинке.