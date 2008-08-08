Во Владимирской области из-за нераскрывшегося парашюта погиб десантник

Во Владимирской области в ходе боевой подготовки погиб рядовой Воздушно-десантных войск (ВДВ), у которого после прыжка из вертолета не раскрылся парашют, сообщили в силовых структурах.

По словам источника, трагедия произошла во вторник, в районе полудня, передает ТАСС.

Другой источник в силовых структурах уточнил, что в ходе боевой подготовки десантники выпрыгивали с высоты более 500 метров из вертолета Ми-8, после чего раскрывали парашюты Д-10. По плану учений, военнослужащие должны были приземлиться на площадку Киржач. По факту произошедшего ведется внутреннее расследование.

Напомним, в минувший четверг во время учений под Владимиром утонул солдат срочной службы. Позднее стало известно, что погибший солдат захлебнулся, спасая тонущего сослуживца.