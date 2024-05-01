Россия выступила против проекта резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице»

Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице» и указал на угрозу дестабилизации Балкан

Tекст: Антон Антонов

Документ предложен Германией и Руандой. В нем предлагается объявить 11 июля «Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно». Текст осуждает «отрицание геноцида в Сребренице», передает РИА «Новости».

Сербия, а также входящая в Боснию и Герцеговину Республика Сербская считают, что проект резолюции выставляет сербов «геноцидным народом», ставит вопрос о легитимности Республики Сербской. Голосование в ГА ООН ожидается в мае.

Постпред России считает, что решение Германии, устроившей крупнейший геноцид за всю историю человечества, играть «первую скрипку» в продвижении проекта резолюции стало крайне циничным. Он также указал на роль Германии «в развале Югославии» и бомбардировках Сараево.

Небензя подчеркнул, что президиум Боснии и Герцеговины не согласовывал выдвижение проекта резолюции. При этом постпред БиГ Златко Лагумджия при поддержке «западных патронов» продвигает этот документ.

Постпред России указал, что решение инициировать голосование по данному документу без решения президиума БиГ является «нарушением Конституции, а значит и Дейтона», так как вопросы внешней политики требуют «консенсуса всех трех членов президиума».

Как указал Небензя, два члена президиума, министр иностранных дел и постпред БиГ при ООН проигнорировали требование получить согласие всех трех государствообразующих народов: сербов, бошняков, хорватов. Он заявил, что против этой «провокационной инициативы» выступает почти треть населения страны, о чем свидетельствуют «многотысячные митинги сербов».

Небензя заявил, что попытка продвинуть проект резолюции «носит исключительно политический характер». По его словам, «это сознательное нарушение мирного соглашения и грубейшая узурпация дейтонских функций президиума».

Постпред России опасается, что негативные последствия таких действий «могут не ограничиться собственно БиГ и привести к дестабилизации всего балканского региона». «Причина, по которой Российская Федерация запросила сегодняшнее заседание, заключается в резком ухудшении обстановки в Боснии и Герцеговине», – заявил Небензя, призвав предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине.

Напомним, руководство Сербии и Республики Сербской Боснии Герцеговины признают совершение отдельными личностями военного преступления в Сребренице, многократно указывало на пиетет ко всем жертвам войны в БиГ, но отрицают термин «геноцид» и причастность к нему всего сербского народа.

В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.