29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Рубль подешевел к доллару
Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару
Курс рубля снизился относительно доллара, вырос к юаню, по евро сделок в начале торгов не было, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» поднялся до 93,05 рубля (плюс 5 копеек), курс юаня опустился до 12,73 рубля (минус 1 копейка), передает РИА «Новости».