Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, даже самых ярых украинских нацистов заметно нежелание воевать «до последнего украинца», они сдаются, понимая, что в этой войне им не победить, передает РИА «Новости». Аналитик отметил также, что несмотря на то, что Запад и Зеленский готовы это продолжать, последние украинцы не хотят умирать.

Риттер добавил, что украинцы будут сдаваться все больше и больше, поскольку при отсутствии у ВСУ сил для победы, командование обрекает сотни тысяч других украинцев на гибель или ранения на этом поле боя. Он добавил, что Киев может мобилизовать столько людей, сколько захотят, но они не сможет ни обучить их, ни вооружить, ни мотивировать.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.