Украина, вызывай «Волгу»

По мере того, как положение на фронте становится всё менее радужным для Украины, ее западные союзники или, вернее, дрессировщики всё меньше надеются на пряничные методы работы с киевским руководством и всё чаще демонстрируют кнут. Очередной щелчок кнута раздался недавно, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад не собирается восстанавливать Украину в случае, если она проиграет войну.

Цинично? Да, пожалуй. Но ничего нового в этом нет. Не в первый раз и не в последний украинские власти выслушивают от западных хозяев вещи, за которые уважающие себя люди дают по морде. Вот и Энтони Блинкен успел подскочить в Киев с новой порцией перлов. Про демократию: выборы должны состояться тогда, когда этого захочет народ Украины – как будто народ может выразить свою волю каким-то иным способом, кроме голосования. И про коррупцию: мол, коррупция – это главное оружие Кремля, который сам ее на Украине и насадил.

По сути, Столтенберг своим заявлением лишь усилил ту прежнюю оферту, которую в Киеве уже безоговорочно приняли: новое пушечное мясо в обмен на новую военную и финансовую помощь. Теперь ловушка окончательно захлопнулась. Столтенберг говорит украинцам: если вы будете неохотно, спустя рукава, умирать за нас и за наши деньги, то ваша страна просто перестанет для нас существовать, станет пустым местом.

Таким образом, Украина не может заключить мир ради спасения того, что от нее осталось. Любой мир, который НАТО не сочтет «победой Украины», оставит ее наедине с собственными проблемами. При этом критерии того, что считать победой Украины, будут определены исключительно Западом. Там надеются, что эта ловушка сработает эффективнее, чем законодательный запрет на ведение переговоров с Россией.

«Горе побежденным!» – это древний принцип. Только до сих пор его к проигравшей стороне применял торжествующий противник. А вот слышать такое от союзников довольно странно. Что же это за союзники такие? Разве их не объединяют с Украиной общие ценности? Разве они не хотят вознаградить украинцев за искреннюю любовь к Западу? Или перед нами еще один случай из серии «только бизнес и ничего личного»?

Впрочем, американцы не раз употребляли слово «инвестиции» в украинском контексте. Мол, вы не смотрите, что помощь Украине дорого обходится, это всё окупится, принесет прибыль. А какое может быть союзничество между инвестором и объектом инвестиций? Если объект инвестиций не принес прибыли, его продают или списывают. Вот примерно это и сказал Столтенберг.

Скупость Запада можно понять: восстановление Украины, пострадавшей, впрочем, не только от боевых действий, но и от воровства и некомпетентности своих руководителей, потребовало бы многих сотен миллиардов долларов. Причем кража российских активов, о которой так много говорится в последнее время, тут не поможет: после ответных мер России эта операция превратилась бы в кражу у самих себя.

Однако Запад ведет себя бессовестно еще и потому, что сотни миллиардов долларов уже были потрачены на уничтожение Украины. На это деньги нашлись и найдутся еще. Причем речь идет не только об уничтожении имущества, но и об уничтожении украинского генофонда. Как быть с сотнями тысяч погибших за западные интересы? Чем компенсировать все эти свежие кладбища, где над могилами плещутся моря желто-голубых флажков? Жизнь проигравших ничего не стоит?

Вид этих кладбищ, постоянно растущих, наводит и на другую мысль. Вообще-то на Западе для себя уже всё поняли насчет недостижимости «границ 1991 года». Это только Украине настойчиво внушают, что ее долг перед всей западной цивилизацией – воевать до упора. Но предположим невероятное: киевский режим положит еще пару миллионов здоровых мужчин и «переможет». И что, «союзники» резво поскачут ей помогать? Придумают для нее новый план Маршалла? Как бы не так. Привлекательность «победившей» Украины как бизнес-проекта была бы еще ниже, чем Украины нынешней. Да оттуда просто разбегутся все, кто только может, и дело закончится диким полем. Или, может быть, Европа поделится своими африканскими иммигрантами?

Таким образом, украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика. В логику противостояния НАТО и России Украина вписывается, в логику борьбы западного блока за сохранение своей мировой гегемонии – тоже вписывается. А вот в логику экономического развития ЕС Украина не вписывается совершенно, как не вписывалась и во времена майданного лозунга «Хочу кружевные трусики и в ЕС». Что же до США, то им вообще всё равно, что там происходит с экономикой далекой страны, которую не каждый сенатор покажет на карте.

В действительности, как и в те времена, когда еще существовал оставшийся с советских времен каркас российско-украинской промышленной кооперации, так и теперь единственной страной, которая способна вложить серьезные средства в восстановление украинских территорий, остается Россия. Но есть нюанс: сегодня это касается тех бывших украинских территорий, которые перешли в состав России. И Россия показывает на практике, что она не бросает эти земли и людей, которые на них живут.

Пока Запад держит перед украинским носом морковку, вымазанную кровью, Россия восстанавливает разрушенный Мариуполь, в городе становится всё меньше следов войны, хотя два года назад мало кто верил, что в Мариуполь вернется жизнь. В то же время в Авдеевке, освобожденной совсем недавно, российские специалисты уже прорабатывают планы возрождения и города, и завода. В новых регионах вовсю строятся и ремонтируются автодороги, а со временем через них пройдет железная дорога между Ростовом и Крымом.

Словом, пока Запад тратит огромные деньги на убийство украинцев, Россия вкладывается в то, чтобы восстановить разрушенное или заброшенное хозяйство новых регионов. И если наиболее сообразительные украинские солдаты вызывают радиоволну «Волга» для сдачи в плен, чтобы выжить, то сегодня впору вызывать «Волгу» целым украинским городам. Например, миллионный Харьков, жизнь в котором становится всё труднее, вполне мог бы так поступить. Просто стряхнуть с себя морок унижения перед западными циниками и зажить человеческой жизнью среди своих.