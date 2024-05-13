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Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения
Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».
Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».