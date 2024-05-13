Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

Tекст: Алексей Дегтярев

Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».