  • Новость часаГосдума утвердила новый состав кабинета министров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армения попросила Россию о выводе оперативных погрангрупп с границы с Азербайджаном
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    Стало известно, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков
    Ушаков раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай
    Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу
    Белоусов призвал опережать ВСУ в технологиях
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    4 комментария
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    26 комментариев
    14 мая 2024, 18:25 • Политика

    Евросоюз переписал историю своего участия в войне с Россией

    Евросоюз переписал историю своего участия в войне с Россией
    @ Christine Olsson/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Евросоюзе аннулировали позицию главы своей дипломатии Жозепа Борреля о необходимости победить Россию «на поле боя», хотя его фраза уже вошла в историю. Правда, в Брюсселе не стали извиняться, поступив более нагло: согласно новой позиции, Борреля оболгали. Чего испугался ЕС, если заголосил о мире?

    Европа начала переписывать свою историю в понедельник, 13 мая, когда официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал «дезинформацией и искажением реальности» тот факт, что Евросоюз стремился победить Россию на поле боя. По его словам, победы на поле боя хочет Россия, тогда как Евросоюз – это «организация, основанная на философии мира».

    Как было написано в одной европейской книге по схожему поводу, «война это мир», а «Океания всегда воевала с Остазией».

    Словак Петер Стано соотносится с Жозепом Боррелем так же, как Сергей Лавров с Марией Захаровой. То есть начальник Стано и глава европейской дипломатии 9 апреля 2022 года написал в своем официальном аккаунте в X (заблокирован в России), что «война должна быть выиграна на поле боя», а теперь его подчиненный заявляет, что такого не было, хотя в те времена тоже работал с Боррелем.

    Продолжим напоминать. Через два дня спустя, 11 апреля, перед совещанием о военных мерах поддержки Киева с главами МИД стран ЕС в Люксембурге Боррель подтвердил свою позицию, сделав вид, что он кто-то вроде Капитана Очевидность. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя», – заявил дипломат журналистам.

    Впоследствии эта формула с «полем боя» неоднократно появлялась в речах поляков, прибалтов и некоторых других европейцев, но именно Борель стал первым высоким представителем ЕС, кто выступил за военное решение российского вопроса. Более того, его заявление прозвучала именно тогда, когда Москва и Киев через своих представителей (включая глав МИД) в Стамбуле обсуждали параметры мирного соглашения и даже парафировали его.

    По официальной версии, после этого в Киев позвонил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со словами «давайте воевать», а Боррель выступил примерно с тем же тезисом на весь мир.

    Поэтому, хотя Стано и симулирует амнезию, «ястребиный» почин Борреля все-таки был, он гремел и запомнился многим. Спустя три месяца, когда переговоры Москвы и Киева уже провалились, о нем упоминал и президент России Владимир Путин.

    «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, – сказал глава российского государства на встрече с руководством Госдумы. – Что здесь скажешь, пусть попробуют».

    И они попробовали, результаты – на табло. Т.н. «весенне-летнее контрнаступление ВСУ 2023 года», на которое Запад и лично Боррель возлагали огромные надежды, не только полностью провалилось, но и плавно перешло в наступление ВС РФ, в ходе которого украинцы почти ежедневно покидают какой-нибудь населенный пункт, а иногда сразу несколько.  

    «Россия не просто медленно наступает в одном месте, а сразу в четырех, то есть по всей линии фронта», – передает обозреватель Ник Пэтон Уолш для канала CNN, где последние два года в той самой «победе Украины на поле боя» сомневаться было не принято. Впрочем, по наблюдению Уолша, за последние трое суток поменялась даже риторика украинских властей, прежде стабильная в победных реляциях.  

    По совпадению примерно в это же время происходило согласование состава нового правительства России. И переутверждаемый на своем посту Сергей Лавров, обращаясь к Совету Федерации, повторил тезис президента: «Если Запад хочет биться на поле боя - пожалуйста». Петер Стано, пытаясь переписать историю, реагировал уже на высказывание Лаврова, который, кстати говоря, фамилию Борреля хотя и упомянул, но в другом контексте. Однако для истерики с беспомощными опровержениями в Брюсселе хватило и этого: знает кошка, чье мясо съела.

    О причинах такого поведения можно узнать не только на канале СNN, а буквально из всех крупных СМИ Европы, которые выходят в эти дни. Для примера процитируем французскую Le Monde:

    «Украинский коллапс возможен в любой момент, и мы должны быть к нему готовы».

    Вот ведомство Борреля к нему и готовится, как у умеет. Пытается делать вид, что «броска перчатки» в лицо России просто не было, чтобы не разделять с ВСУ военное поражение. Европа, мол, всегда хотела мира, ни воевала ни секундочки, а значит и проиграть войну не могла.

    Это кривляние в пользу бедных, но западные лидеры поставили на кон свою репутацию, поэтому выбрали отрицание общеизвестной реальности в надежде, что с ними просто устанут спорить, как со стенкой.   

    Еще один большой друг Киева и один из ключевых менеджеров Запада по снабжению ВСУ – генсек НАТО Йенс Столтенберг в ноябре прошлого года даже заявил, что на самом деле украинцы уже достигли «великих побед на поле боя». К большому огорчению Столтенберга, журналисты все же решили уточнить у него, какие победы имеются в виду, но добавить генсеку было нечего.

    Более того, вся конференция в Швейцарии – одна большая попытка отрицать реальность. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз озвучит там свой «мирный план», который по сути является требованием к России о капитуляции и ни на йоту не изменился (то есть не приблизился к реальности), несмотря на разгром ВСУ в 2023-м и бегство с позиций в 2024-м.

    Сколько веревочке не виться, конец неизбежен. Задача Борреля и Столтенберга (а вероятно, что и президента США Джо Байдена) как-то дотянуть без репутации до осени и уйти на пенсию в общество внуков, которые не будут донимать неприятными вопросами типа «как же этот ты, дед, поверил, что Россию можно победить на поле боя? совсем плохой был?»

    Сложнее с Зеленским, но мирные переговоры с Россией, кажется, не светят и ему. После 20 мая он утрачивает полноценную легитимность, что делает любые договоренности с ним сомнительными – впоследствии новые власти Украины могут аннулировать их задним числом.

    Выбирать ему остается между пенсией и тем самым «полем боя», где у Киева дела идут особенно плохо. Это, впрочем, не означает, что Россия от мирных переговоров отказывается – у нее на «поле боя» свет клином не сошелся. Но это будут переговоры с новым руководством Украины при новом руководстве ЕС и США, если такое появится и откажется от отрицания реальности, благо провал Байдена, Борреля, Зеленского, Столтенберга и прочих уходящих натур – это не их личный провал.

    В том числе и поэтому представитель Еврокомиссии (которая, как ни крути, переживет Борреля) неловко клевещет о том, что Океания никогда не воевала с Евразией. На внутренней аудитории это в какой-то степени подействует – европейцы показали, что легко клюют на мифы, включая и миф о «победе над Россией на поле боя». А вот на саму Россию – уже не подействует. Она знает, кто ей враг, и ей решать, что считать «полем боя».

    Россия не злопамятна. Однако она разозлилась, а память у нее хорошая.

    Главное
    Нарышкин: Политики на Западе считают возможным масштабный военный конфликт
    Назван срок отмены бакалавриата в российских вузах
    Колокольцев назвал масштаб некомплекта личного состава в МВД
    Фальков: Мы возрождаем отечественную программу научного приборостроения
    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами
    В Москве задержали угрожавшего расправой участникам СВО стримера
    Верховный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе

    США нашли нового газового врага в Европе

    Американская пресса выступила со знакомыми обвинениями – только теперь они озвучены в адрес другого поставщика газа в Европу. Под удар попала Норвегия, которая перехватила «газовую корону» Газпрома – и тут же стала самым «монопольным» поставщиком газа. В чем же именно провинилась Норвегия по версии США? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест генерала Кузнецова подтвердил обновление Минобороны

    В руководстве Министерства обороны произошел еще один арест высокопоставленного генерала. На этот раз в получении крупной взятки заподозрен глава управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Следственные действия проходят на фоне выдвижения новой кандидатуры на пост главы военного ведомства – Андрея Белоусова. Что означают происходящие события для Минобороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает буферную зону на харьковском направлении

    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............