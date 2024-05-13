В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»

ЕК назвала «дезинформацией» напоминание о словах Борреля, пожелавшего «победить Россию на поле боя»

Tекст: Ольга Никитина

«Это дезинформация и искажение реальности», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя слова врио главы МИД Сергея Лаврова о том, что если Запад «хочет решения конфликта на Украине на поле боя, то будет на поле боя», передает ТАСС.

«Европейский союз не на поле боя», – заявил Стано, добавив, что победы на поле боя якобы хочет именно Россия. Он также подчеркнул, что Евросоюз – это «организация, основанная на философии мира».

Напомним, в апреле 2022 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что прежде Евросоюз еще не выступал как военная организация.