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    17 марта 2024, 10:00 • Политика

    Боррель перенес срок падения Киева

    Боррель перенес срок падения Киева
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен.

    О том, что для Украины «следующие месяцы будут решающими», спецпредставитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил журналистам в Вашингтоне. У тех из них, кто дружит с памятью, это должно было вызвать дежа вю.

    Абсолютно то же самое, слово в слово, в феврале прошлого года заявлял другой видный еврочиновник - председатель Евросовета Шарль Мишель. И делал это с той же целью - уговорить скептиков срочно отправить ВСУ как можно больше оружия, а президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно больше денег.

    Прошло чуть больше года. Если по Мишелю, судьба Украины уже определилась: пациент скорее мертв, чем жив. Евробосс тогда имел в виду подготовку т.н. «весенне-летнего контрнаступления» украинской армии, которое в итоге завершилось полным провалом. Но теперь Боррель отодвигает дату украинского апокалипсиса еще на несколько месяцев.

    Может показаться, что у них один спичрайтер на двоих или одна и та же речь, которую они раз от раза зачитывают, но нет, изменения налицо. В феврале 2023-го в Брюсселе ставили вопрос о возможном разгроме армии РФ и выходе ВСУ на границы с Крымом, а Мишель агитировал за организационное соучастие в этом.

    В марте 2024-го Боррель прогнозирует появление российских войск в Киеве и уговаривает Палату представителей США все-таки выделить властям Украины обещанные, но зажатые 60 млрд долларов, чтобы украинские войска удержали хотя бы часть своих позиций в условиях острого снарядного голода и значительных потерь.

    Как сообщает агентство France Presse, Боррель попросил Дона Бейкона - одного из членов Палаты представителей от скаредной Республиканской партии - передать остальным, чтобы они представили «российские танки и марионеточное правительство в Киеве», а также «российские войска на польской границе» и на «балканских границах».

    Где эти балканские границы начинаются и как российские войска туда попадут через территорию НАТО, Боррель пояснять не стал - не требуется. У американцев плохо с географией, а евродипломат, прежде всего, обслуживает пропагандистский конструкт, по которому Вооруженные силы РФ, покончив с ВСУ, перейдут в наступление на страны Североатлвнтического альянса.

    Тут нужно не рефлексировать, а распространять: конструкт полностью завиральный, но под другие, менее жуткие, денег на Украину больше не дают.

    В реальности натовцы сами вряд ли верят, что нападение России на одну из стран альянса на самом деле возможно, о чем говорит поведение республик Прибалтики. Они кричат о такой «угрозе» громче прочих, но сопровождают его хамским, провокативным, попросту опасным поведением.

    Например, президент Латвии Эдгар Ринкевич, решив поддержав своего французского коллегу Эммануэля Макрона в дискуссии насчет отправки войск НАТО на Украину, написал в своем аккаунте в соцсети Илона Маска: «Russia delenda est!». Это отсылка к крылатому выражению одного из цензоров Древнего Рима: Карфаген должен быть разрушен. То есть, Россия должна быть разрушена.

    Если бы прибалты действительно исходили из возможности начала полномасштабной войны между РФ и НАТО, то вели бы себя иначе. Как, например, их лидеры в 1930-х годах XX века. Понимая, что Советский Союз действительно может отправить свои войска в Вильнюс, Ригу и Таллинн в любой момент, они боялись дать Иосифу Сталину повод и старались сидеть тихо.

    На первом этапе новой, гипотетической войны Прибалтика наверняка примет на себя первый удар, после чего от нее, возможно, ничего не останется. Та же Франция защищена гораздо лучше и может успеть передумать, а вот Рига не успеет. Но там не ждут такой войны и окончательной расплаты за многолетнюю русофобскую политику, поэтому и ведут себя столь ублюдочно.

    Но сейчас вопрос не в том, во что верят латыши, а в том, верит ли на самом деле Боррель, что следующие месяцы станут решающими и следует ожидать уже другого наступления - российских войск на украинские позиции? Скорее всего, верит. Повод есть: это наступление уже идет. Российские вооруженные силы практически ежедневно освобождают новые населенные пункты: отступая, украинские война не могут удержаться на новых, хуже обустроенных позициях - и вынуждены отступать вновь.

    Особенно наглядно это происходит в ДНР после взятия Авдеевки. Но необходимое для дальнейшего освобождения агломерации Славянск-Краматорск продвижение идет и на купянском направлении. Фронт ВСУ «плывет» сразу в нескольких местах.

    Боррель предлагает исходить из того, что в итоге ВС РФ дойдут до Киева, а потом и до Львова. С учетом тактики «войны до последнего украинца», которую выбрали для себя Киев и Запад, такой исход вполне вероятен, так что ничего нового тут нет. А вот то, что это произойдет «именно этой весной, этим летом, перед осенью» действительно громкое утверждение.

    Или Боррель осведомлен о катастрофическом положении украинской обороны больше прочих - и больше прочих проговаривается.

    Или ему уже не важно, под каким соусом Вашингтон оплатит еще несколько месяцев существования киевского режима, - лишь бы оплатил.

    Исход конфликта определен: после провала пресловутого «контрнаступа» второго шанса у ВСУ не будет. Все, что могут сделать такие, как Боррель или пока еще президент США Джо Байден, - продлить агонию Зеленского и отсрочить подведение окончательных итогов. Хозяину Белого дома это необходимо из-за осенних президентских выборов, который он все еще надеется выиграть, а Боррелю, чтобы падение Киева не произошло до декабря, когда он выходит на пенсию.

    Это такая попытка спасти праздничный банкет в условиях, когда невозможно спаси репутацию: ее натовцы поставили на кон, когда обосновывали себе и миру необходимость участия в конфликте на стороне Киева. Тут уже нельзя победить, но можно дотянуть до зимы и относительно почетных проводов, после чего выйти из украинского проекта, оставив сменщикам разгребать все то, что наворотили «ветераны большой политики» из-за своего навязчивого желания «поставить Россию на место».

    Но ни одна репутация (Байдена, Борреля и Макрона особенно) не стоит того, чтобы реально начинать ради нее третью мировую войну, как это пытается сделать президент Франции. Будем надеется, что конгрессмену Дону Бейкону не нужно это объяснять: сам понимать должен.

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