Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.30 комментариев
Боррель перенес срок падения Киева
Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен.
О том, что для Украины «следующие месяцы будут решающими», спецпредставитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил журналистам в Вашингтоне. У тех из них, кто дружит с памятью, это должно было вызвать дежа вю.
Абсолютно то же самое, слово в слово, в феврале прошлого года заявлял другой видный еврочиновник - председатель Евросовета Шарль Мишель. И делал это с той же целью - уговорить скептиков срочно отправить ВСУ как можно больше оружия, а президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно больше денег.
Прошло чуть больше года. Если по Мишелю, судьба Украины уже определилась: пациент скорее мертв, чем жив. Евробосс тогда имел в виду подготовку т.н. «весенне-летнего контрнаступления» украинской армии, которое в итоге завершилось полным провалом. Но теперь Боррель отодвигает дату украинского апокалипсиса еще на несколько месяцев.
Может показаться, что у них один спичрайтер на двоих или одна и та же речь, которую они раз от раза зачитывают, но нет, изменения налицо. В феврале 2023-го в Брюсселе ставили вопрос о возможном разгроме армии РФ и выходе ВСУ на границы с Крымом, а Мишель агитировал за организационное соучастие в этом.
В марте 2024-го Боррель прогнозирует появление российских войск в Киеве и уговаривает Палату представителей США все-таки выделить властям Украины обещанные, но зажатые 60 млрд долларов, чтобы украинские войска удержали хотя бы часть своих позиций в условиях острого снарядного голода и значительных потерь.
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Как сообщает агентство France Presse, Боррель попросил Дона Бейкона - одного из членов Палаты представителей от скаредной Республиканской партии - передать остальным, чтобы они представили «российские танки и марионеточное правительство в Киеве», а также «российские войска на польской границе» и на «балканских границах».
Где эти балканские границы начинаются и как российские войска туда попадут через территорию НАТО, Боррель пояснять не стал - не требуется. У американцев плохо с географией, а евродипломат, прежде всего, обслуживает пропагандистский конструкт, по которому Вооруженные силы РФ, покончив с ВСУ, перейдут в наступление на страны Североатлвнтического альянса.
Тут нужно не рефлексировать, а распространять: конструкт полностью завиральный, но под другие, менее жуткие, денег на Украину больше не дают.
В реальности натовцы сами вряд ли верят, что нападение России на одну из стран альянса на самом деле возможно, о чем говорит поведение республик Прибалтики. Они кричат о такой «угрозе» громче прочих, но сопровождают его хамским, провокативным, попросту опасным поведением.
Например, президент Латвии Эдгар Ринкевич, решив поддержав своего французского коллегу Эммануэля Макрона в дискуссии насчет отправки войск НАТО на Украину, написал в своем аккаунте в соцсети Илона Маска: «Russia delenda est!». Это отсылка к крылатому выражению одного из цензоров Древнего Рима: Карфаген должен быть разрушен. То есть, Россия должна быть разрушена.
Если бы прибалты действительно исходили из возможности начала полномасштабной войны между РФ и НАТО, то вели бы себя иначе. Как, например, их лидеры в 1930-х годах XX века. Понимая, что Советский Союз действительно может отправить свои войска в Вильнюс, Ригу и Таллинн в любой момент, они боялись дать Иосифу Сталину повод и старались сидеть тихо.
На первом этапе новой, гипотетической войны Прибалтика наверняка примет на себя первый удар, после чего от нее, возможно, ничего не останется. Та же Франция защищена гораздо лучше и может успеть передумать, а вот Рига не успеет. Но там не ждут такой войны и окончательной расплаты за многолетнюю русофобскую политику, поэтому и ведут себя столь ублюдочно.
Но сейчас вопрос не в том, во что верят латыши, а в том, верит ли на самом деле Боррель, что следующие месяцы станут решающими и следует ожидать уже другого наступления - российских войск на украинские позиции? Скорее всего, верит. Повод есть: это наступление уже идет. Российские вооруженные силы практически ежедневно освобождают новые населенные пункты: отступая, украинские война не могут удержаться на новых, хуже обустроенных позициях - и вынуждены отступать вновь.
Особенно наглядно это происходит в ДНР после взятия Авдеевки. Но необходимое для дальнейшего освобождения агломерации Славянск-Краматорск продвижение идет и на купянском направлении. Фронт ВСУ «плывет» сразу в нескольких местах.
Боррель предлагает исходить из того, что в итоге ВС РФ дойдут до Киева, а потом и до Львова. С учетом тактики «войны до последнего украинца», которую выбрали для себя Киев и Запад, такой исход вполне вероятен, так что ничего нового тут нет. А вот то, что это произойдет «именно этой весной, этим летом, перед осенью» действительно громкое утверждение.
Или Боррель осведомлен о катастрофическом положении украинской обороны больше прочих - и больше прочих проговаривается.
Или ему уже не важно, под каким соусом Вашингтон оплатит еще несколько месяцев существования киевского режима, - лишь бы оплатил.
Исход конфликта определен: после провала пресловутого «контрнаступа» второго шанса у ВСУ не будет. Все, что могут сделать такие, как Боррель или пока еще президент США Джо Байден, - продлить агонию Зеленского и отсрочить подведение окончательных итогов. Хозяину Белого дома это необходимо из-за осенних президентских выборов, который он все еще надеется выиграть, а Боррелю, чтобы падение Киева не произошло до декабря, когда он выходит на пенсию.
Это такая попытка спасти праздничный банкет в условиях, когда невозможно спаси репутацию: ее натовцы поставили на кон, когда обосновывали себе и миру необходимость участия в конфликте на стороне Киева. Тут уже нельзя победить, но можно дотянуть до зимы и относительно почетных проводов, после чего выйти из украинского проекта, оставив сменщикам разгребать все то, что наворотили «ветераны большой политики» из-за своего навязчивого желания «поставить Россию на место».
Но ни одна репутация (Байдена, Борреля и Макрона особенно) не стоит того, чтобы реально начинать ради нее третью мировую войну, как это пытается сделать президент Франции. Будем надеется, что конгрессмену Дону Бейкону не нужно это объяснять: сам понимать должен.