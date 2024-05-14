Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Блинкен рассказал, когда состоятся выборы на Украине
Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
По его словам, «все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют», передает РИА «Новости».
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.