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    21 мая 2024, 09:00 • Политика

    Эстония девальвировала устав НАТО

    Эстония девальвировала устав НАТО
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Присутствие военных НАТО на Украине перестало быть тайным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что инструкторы альянса уже тренируют солдат ВСУ в зоне конфликта. Она также отметила, что их гибель не станет причиной к реализации пятой статьи Устава НАТО. Чем объясняется эстонская откровенность?

    Ряд стран Североатлантического альянса уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Об этом в интервью изданию Financial Times сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она также подчеркнула, что государства предпринимают подобные действия «на свой страх и риск». По ее мнению, сложившаяся ситуация не ставит под вопрос возможность применения пятой статьи Устава объединения.

    Рассуждая о потенциальной гибели западных военных на Украине, Каллас отметила, что этот факт не повлечет за собой начало прямого столкновения альянса и Москвы. «Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: «Это пятая статья. Давайте... Разбомбим Россию». Это не так работает. Это не автоматически», – уточнила она.

    Что касается отправки в зону конфликта представителей Эстонии, Каллас добавила, что для претворения в жизнь подобного решения ей необходимо получить одобрение со стороны парламента государства. По ее словам, речь идет об «открытой общественной дискуссии». «Но я не считаю, что в настоящий момент мы должны что-либо исключать», – заметила она.

    Напомним, обсуждение отправки войск НАТО на Украину активизировались после того, как в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон обозначил готовность Парижа направить для поддержки ВСУ собственных солдат. Уже тогда данное заявление вызвало серьезную обеспокоенность среди французов.

    После продолжительной критики милитаристских заявлений Макрон несколько смягчил изначально ультимативную позицию. В середине мая в интервью изданию The Economist он подчеркнул, что ввод французского контингента в зону конфликта будет возможен лишь в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта».

    Однако некоторые страны решили поддержать нарастание градуса эскалации. Недавно глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России. По его мнению, Украина имеет на это полное право, поскольку якобы защищает собственный суверенитет, пишет Reuters. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла причины столь резких выступлений европейских государств.

    В это же время Берлин постарался обезопасить себя от введения войск на территорию Украины в юридической плоскости. Так, эксперты Бундестага пришли к выводу, что возможный удар России по войскам страны НАТО в зоне конфликта не станет основанием для применения пятой статьи Устава альянса, сообщает издание Welt.

    По оценке специалистов, коллективный ответ будет возможен лишь в том случае, если Москва атакует объекты, находящиеся непосредственно на территории государства – члена организации. Эксперт по ФРГ Иван Кузьмин отмечал, что данный документ может стать фундаментом правового обоснования отказа от участия в боевых действиях на Украине для других государств – членов НАТО.

    Если же говорить об откровениях Каллас, то, как считают аналитики, они могут служить девальвацией пятой статьи Устава. Однако, в отличие от вывода экспертов Бундестага, премьер Эстонии создает фундамент для более легкого вовлечения в конфликт европейских государств для достижения военно-политических целей в конфликте с Россией.

    «В феврале этого года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но, видимо, этого ей показалось мало. Ее признания не вносят никаких изменений в ход спецоперации. Однако теперь Эстония из потенциального противника для России может превратиться в реального. Что касается военных НАТО, то им не стоит ожидать никаких скидок. Мы будем поступать с ними так же, как с представителями ВСУ: уничтожать или брать в плен», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Думаю, США и руководство альянса осознанно обкатывают на прибалтах и поляках подобные заявления – поручают им озвучить в публичном пространстве те или иные тезисы, которые по ряду причин не делают сами. Этим странам нечего терять в плане отношений с Россией. Но и у нас нет никаких иллюзий в отношении их нынешнего руководства», – подчеркнул собеседник.

    «Что касается чисто технической стороны вопроса, то военные НАТО ничего не привнесут нового в противостояние с Москвой.

    В отличие от нашей армии и, кстати говоря, в отличие от тех же украинских вооруженных сил, военные НАТО обладают минимальным реальным военным опытом. Так что их наличие в зоне СВО не увеличивает военную угрозу для нас, но просто прямо указывает на то, что объединение стремится к еще большей эскалации конфликта», – считает Долгов.

    В целом инструкторы стран НАТО так или иначе присутствуют на территории Украины с 2014 года, напоминает политолог Александр Носович. «Представители альянса находились в этой стране и раньше, однако после 2014 года их действия стали носить куда более демонстративный характер. Разумеется, данная тенденция достигла своего пика уже в годы СВО», – считает он.

    «Мы не раз находили подтверждение фактов участия прибалтийских, польских и даже французских наемников в текущем конфликте. Таким образом, их присутствие в зоне военных действий превратилось в своеобразный секрет Полишинеля. Ключевые операции ВСУ также координировались при поддержке западных стран», – акцентирует собеседник.

    «Тот факт, что Кая Каллас решилась открыто говорить на данную тему, объясняется спецификой политической атмосферы Эстонии. Прибалтике всегда важно находиться в авангарде деятельности НАТО. Понятное дело, что для реального участия в тех или иных инициативах у данных государств попросту не хватает ресурсов. Данный недостаток они с лихвой компенсируют жесткой риторикой», – подчеркивает эксперт.

    «Они яро поддерживали бомбардировку Югославии, а сегодня громче других выступают с русофобскими заявлениями. Именно поэтому к их словам не стоит относиться всерьез. Однако в интервью Каллас все-таки затронула по-настоящему важную тему. По ее словам, альянс не станет задействовать пятую статью Устава в случае, если его инструкторы пострадают на Украине», – уточняет Носович.

    «Фактически, Таллин способствует девальвации главного документа НАТО.

    Это крайне нетипично для прибалтийской страны, которая привыкла делать сильный упор во внешней политике именно на данное положение. Если эта линия продолжится, то мы имеем все шансы на то, что наиболее ретивые страны альянса будут действовать на Украине вне юрисдикции объединения», – считает он.

    «Делается это намеренно. В НАТО осознают развивающиеся тенденции текущего конфликта. Если они хотят сгладить горечь от поражения ВСУ, им необходимо напрямую вовлекаться в военные действия. Конечно, офис Зеленского пытается увеличить свои шансы на успешное противостояние с Россией, но получается у него это крайне плохо», – рассуждает собеседник.

    «Несмотря на принятый закон об ужесточении мобилизации на Украине, в местном обществе куда большее развитие получил противоположный процесс – демобилизация. Люди активно скрываются от представителей ТЦК, женщины пытаются отбить у военных своих мужей. Не думаю, что в таких условиях ВСУ удастся набрать приемлемое число новобранцев», – уточняет эксперт.

    «Однако необходимость обучения набранных «добровольцев» может послужить отправной точкой для текучего привлечения инструкторов и наемников из стран НАТО. Начнется постепенный, плавный процесс массового прихода иностранцев на Украину. Конечно, он будет сопровождаться огромным количеством скандалов, но другого выхода у Запада нет», – уверен он.

    «И в данной ситуации России стоит сделать особый упор на коммуникацию с рядовыми европейцами через наши СМИ или выступления официального руководства страны. Гражданам ЕС обещали, что они не пойдут умирать за офис Зеленского. Теперь же местные правительства все чаще нарушают данный принцип. Люди должны знать правду о политике своих лидеров», – резюмирует Носович.

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    Присутствие военных НАТО на Украине перестало быть тайным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что инструкторы альянса уже тренируют солдат ВСУ в зоне конфликта. Она также отметила, что их гибель не станет причиной к реализации пятой статьи Устава НАТО. Чем объясняется эстонская откровенность? Подробности

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