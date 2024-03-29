Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

Эксперты Бундестага: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

Tекст: Ольга Никитина

По их оценке, коллективный ответ альянса был бы возможен только в случае прямого «нападения» России на одну из стран НАТО или на объекты на их территории, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Также материал опубликован в газете Welt.

В то же время эксперты Бундестага считают, что участие французских сухопутных сил в конфликте на стороне Украины было бы «допустимо с точки зрения международного права».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

В Кремле Макрона назвали наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.