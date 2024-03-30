Германия отмежевалась от военных планов Макрона

Эксперты объяснили нежелание ФРГ помогать французским военным на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Эксперты бундестага (парламента ФРГ) пришли к выводу, что возможный удар России по войскам страны НАТО на Украине не станет основанием для применения 5-й статьи устава альянса, сообщает издание Welt. По оценке специалистов, коллективный ответ будет возможен лишь в том случае, если Москва атакует объекты, находящиеся непосредственно на территории государства-члена организации.

«Военная реакция России против целей во Франции, напротив, была бы вооруженным нападением», – подчеркивается в докладе. В случае подобного развития событий данный прецедент имеет право стать предпосылкой для реализации обязательств участников альянса оказать друг другу максимально возможную поддержку.

В документе также развернуто разъясняется позиция по поводу возможного участия войск Франции в зоне конфликта. Отмечается, что размещение Парижем контингента на Украине якобы будет соответствовать ст. 51 устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону). При этом в докладе имеется важное замечание, комментирующее возможное присутствие войск европейского государства в зоне спецоперации.

«Если член НАТО действует в одностороннем порядке, то есть не в рамках заранее согласованной операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, то ни альянс в целом, ни другие страны – партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта», – указано в документе. Таким образом, ФРГ юридически обосновывает возможность отказа от поддержки Франции в случае, если Париж решится на размещение контингента на Украине.

При этом Германия давно заняла крайне осторожную позицию по поводу вовлечения ЕС в боевые действия на Украине. Еще в феврале канцлер Олаф Шольц исключил отправку военных бундесвера в зону конфликта во избежание эскалации отношений между НАТО и Россией. Кроме того, он до сих пор отрицает возможность предоставления ВСУ дальнобойных ракет Taurus, которыми немецкие офицеры планировали уничтожить Крымский мост.

Его поведение кардинально расходится с позицией президента Франции Эммануэля Макрона, который в последние месяцы нарастил число милитаристских заявлений. Недавно в интервью для издания Le Parisien он заявил, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

При этом, как сообщает Bloomberg, рассуждения французского президента вызвали сильнейшее раздражение у американских чиновников. Инициатива Макрона также не нашла ответа ни среди граждан республики, ни среди других членов ЕС. Однако возможность вовлечения Парижа в боевые действия продолжает активно обсуждаться.

Напомним, согласно 5-й статье устава НАТО, «вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом» Следовательно, страны «соглашаются с тем, что «каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону окажет помощь сторонам, подвергшимся нападению».

В экспертном сообществе отмечают, что доклад бундестага призван подготовить юридическую почву для отказа поддержки французских солдат в случае, если они будут отправлены на территорию Украины. В той же логике, например, несколько лет назад войска Турции в Сирии так же не получили поддержку со стороны НАТО.

При этом сам документ, по мнению аналитиков, имеет и внутриполитическое измерение. С его помощью действующее правительство в преддвериях выборов в Европарламент планирует напомнить избирателям, что ФРГ не намерена размещать свои войска в зоне конфликта и идти по пути эскалации.

«Немецкое правительство, вернее, ведомство канцлера борется на всех фронтах, чтобы предотвратить участие войск ФРГ в конфликте на Украине. Шольц противостоит колоссальному давлению со стороны оппозиционных сил, которые хотят направить солдат бундесвера на противостояние с Россией», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В этом контексте важно понимать, что представляет собой научная служба бундестага (НСБ). Это специальное ведомство при парламенте страны, в обязанности которой входит проверка решений и предлагаемых инициатив в правовом плане. Отмечу, что никакой юридической власти НСБ не имеет. Ее работа в последнее время успела отметиться высокой объективностью», – отмечает он.

По словам Рара, служба не поддавалась политическому прессингу, поэтому ее выводы стоит рассматривать крайне серьезно. «Фактически, ее доклад является подтверждением того, что если российские войска на Украине атакуют формирования государства-участника НАТО, это не приведет к автоматическому объявлению войны между альянсом и Москвой», – поясняет собеседник.

«Соответственно, Германия наглядно демонстрирует Франции, настаивающей на отправке европейских войск на Украину, что с правовой точки зрения подобное решение будет означать эскалацию конфликта.

В такой ситуации ни о какой защите союзника со стороны США или НАТО не может быть и речи», – акцентирует Рар.

О том, что ФРГ пытается отмежеваться от воинственных планов Макрона, в своем Telegram-канале пишет и сенатор Алексей Пушков. «Видимо, там сочли недостаточным заявить, что не направят свои войска на Украину и будут категорически против прямого участия НАТО в конфликте. Решили подвести под это юридическую основу», – уточняет он.

«Главная мысль – альянс не несет ответственности за одного из своих членов, самостоятельно направившего регулярные войска в зону военного конфликта и подвергшегося в ней ударам. Полагаю, что примерно такая же логика действует в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Так что Макрон в поход собрался, но, судя по всему, попал впросак», – считает сенатор.

Данный доклад также имеет ряд внутриполитических целей, говорит Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Правительство ФРГ осознает приближение выборов в Европарламент. На фоне роста популярности «Альтернативы для Германии» и Сары Вагенкнехт, СДПГ пытается убедить граждан в отсутствии намерений отправлять немецкие войска на Украину», – уточняет он.

«Кроме того, Париж всегда являлся главным конкурентом Берлина в борьбе за лидерство в ЕС.

Лишний раз уколоть Макрона, дать его администрации понять, что к ее выпадам в объединении относятся скептически, в бундестаге точно не откажутся. Не исключаю, что и сам Шольц был не прочь задеть своего оппонента, даже если запрос на доклад был подан со стороны АдГ», – подчеркивает эксперт.

Доклад был подготовлен по запросу депутата от «Альтернативы для Германии», добавляет Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по ФРГ. «Это вполне укладывается в логику действий оппозиционной партии, активно выступающей против поддержки Украины и придерживающейся евроскептицизма», – уточняет он.

«В этом контексте результаты депутатского запроса вышли удачными: вердикт о том, что страны ЕС не обязаны помогать агрессивно настроенной Франции в ее действиях в зоне СВО, в очередной раз подчеркивает различия в подходах стран ЕС к ключевым вопросам внешней политики объединения», – подчеркивает собеседник.

«Использованные в документе формулировки вполне могут стать вдохновением для лиц, принимающих решения, причем не только в Германии. Как показала реакция государств ЕС на риторику Макрона, большая часть стран объединения не готова к подобным авантюрам», – замечает эксперт.

«Скорее всего, этот доклад стал продуктом внутриполитических процессов в ФРГ, однако по итогу обрел международное измерение. Предложенное истолкование международных норм для уклонения от участия в конфликте не обладает оригинальностью, но представляет собой демонстрацию того, как европейские страны могут избежать прямого вовлечения в конфликт с Россией», – резюмирует Кузьмин.