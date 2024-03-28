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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    8 комментариев
    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus и отправлять немецких военных на Украину.

    «Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе – и это также относится к вопросу Taurus... Мы не будем отправлять своих солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает в данном контексте», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул, что он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе».

    «Только на это мы тратим более 28 млрд евро. Больше, чем во многих других странах вместе взятых. И мы будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    27 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    Польша остановила учения после гибели пятого военного

    Минобороны Польши остановило учения после гибели пятого военного

    Польша остановила учения после гибели пятого военного
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений в стране после инцидента, в ходе которого на занятиях по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий спецназначения.

    По информации ведомства, все учения с применением боевой техники и взрывчатых веществ остановлены, передает РИА «Новости».

    Несколькими днями ранее стало известно, что два солдата погибли в результате взрыва на полигоне в Солярне во время учений по подрыву тротила.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    @ Maurizio Gambarini/DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и гражданину Франции, имеющему также швейцарский паспорт, якобы причастным к доставке турбин производства компании Siemens на территорию Крыма в нарушение санкций, пишет Reuters.

    По данным Reuters, согласно обвинительному заключению, пятеро обвиняемых оказали содействие экспорту газовых турбин Siemens стоимостью 111 млн евро из порта Гамбурга в Петербург, зная, что впоследствии они будут доставлены в Крым, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о скандале с поставкой турбин Siemens для крымских ТЭС, произошедшем в 2017 году.

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    27 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгороде украинский БПЛА попал в административное здание, разбив окно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате происшествия есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

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    27 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с участившимися случаями задержаний и арестов россиян в иностранных государствах, при планировании поездки за границу следует взвешивать все возможные риски, заявили в МИД России.

    В частности, дипведомство напомнило о недавних запретительных мерах ЕС, касающихся ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, передает РИА «Новости».

    Также МИД сообщил о поступающих обращениях от россиян, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию», что означает обязанность соблюдать законы страны пребывания.

    В этой связи МИД рекомендует перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией о безопасности на сайте министерства, сайтах дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

    В МИД напомнили о мобильном приложении «Помощник за рубежом», где размещают сведения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, эпидемиологической обстановке и других возможных вызовах безопасности для россиян.

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    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

    Коментарии (2)
    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на двух направлениях, сообщили в российском Министерстве обороны в среду.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 220 человек, два танка, две БМП и три автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М198, немецкая САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н» и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад у Шумов, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей в ДНР.

    ВСУ потеряли там до 255 человек, две БМП и шесть автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены САУ М109 Paladin, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила три контратаки украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 60 человек, два БТР, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика».

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    27 марта 2024, 16:23 • Новости дня
    Западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск

    BI: Преимущество России в артиллерии могут стоить Киеву земель и военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

    Как пишет издание, из-за того, что Украина продолжает тратить ресурсы ПВО, а военной помощи Запада не поступает, Киев может потерять больше территории и опытных военных, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, ВКС России могут начать беспрепятственно действовать над полем боя, плюс к тому Российская армия обладает серьезным преимуществом в артиллерии.

    Business Insider сообщает, что плохое положение ВСУ Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб, так что перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными.

    Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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    27 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины

    В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.

    «Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.

    По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».

    «Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.

    О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».


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    27 марта 2024, 11:15 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон разгневал американских и европейских союзников

    Bloomberg: Слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали чиновников США

    Tекст: Ольга Никитина

    Противоречивый комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о «сапогах на земле» вызвал недовольство со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и «разозлил» американских чиновников, поскольку такие высказывания, по их мнению, могут спровоцировать столкновение с Россией, пишут СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что недовольство со стороны союзников Макрон заслужил тем, что отказался публично исключать возможность отправки французских войск на Украину. Французский лидер, констатирует издание, не пользуется полной поддержкой союзников.

    Попытки Макрона держать российское руководство «в напряжении», возможно, дали противоположный эффект, говорится в публикации. Франция отстает от своих союзников по объему помощи Украине, при этом требуя от ЕС ввести санкции против российского зерна, что вызывает недовольство европейских фермеров.

    Несмотря на то, что некоторые страны ЕС приветствуют жесткую позицию Макрона по отношению к России, его критики считают, что он больше говорит, чем делает. В частности, Франция до сих пор не внесла финансовый вклад в инициативу по закупке снарядов для Украины, в то время как Германия выделила 300 млн евро, продолжает Bloomberg.

    С начала боевых действий на Украине Франция значительно отстает от своих союзников по общему объему помощи, отправленной Киеву. Так, Франция пообещала Киеву менее 2 млрд евро в поддержку, в то время как Германия – 22 млрд евро.

    Газета Politico писала ранее, что жесткая риторика Макрона не принесла ему популярности среди избирателей.

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    27 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Германия решила увеличить свой контингент в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Германия решила увеличить число своих полицейских в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено увеличить численность своих сотрудников в мониторинговых миссиях ЕС в Грузии и Армении, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное число полицейских увеличат с 15 до 25, для наблюдательной миссии ЕС в Грузии – с 20 до 30, сообщил Хебештрайт, передает РИА «Новости».

    В миссии в Сомали контингент увеличат с 10 до 20 сотрудников из Германии.

    Программа защиты гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы была запущена в феврале 2023 года. Общее число гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей.

    Миссия Евросоюза в Грузии учреждена в 2008 году, там гражданские наблюдатели патрулируют районы у границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией.

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    27 марта 2024, 18:51 • Новости дня
    США заявили, что «не содействуют» Украине в ударах по России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты «не поощряют» удары киевского режима по российской территории, заявил помощник американского госсекретаря по энергетике Джеффри Пайатт.

    США «не поощряют и не содействуют» атакам на территорию России, заявил Пайатт, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США призывали Киев прекратить атаки на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему США боятся ударов по НПЗ в России.

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