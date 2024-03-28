Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus и отправлять немецких военных на Украину.
«Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе – и это также относится к вопросу Taurus... Мы не будем отправлять своих солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает в данном контексте», – приводит слова Шольца ТАСС.
Немецкий канцлер подчеркнул, что он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны... между Россией и НАТО».
В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе».
«Только на это мы тратим более 28 млрд евро. Больше, чем во многих других странах вместе взятых. И мы будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.
Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.