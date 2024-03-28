Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

Tекст: Денис Тельманов

«Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе – и это также относится к вопросу Taurus... Мы не будем отправлять своих солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает в данном контексте», – приводит слова Шольца ТАСС.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны... между Россией и НАТО».

В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе».

«Только на это мы тратим более 28 млрд евро. Больше, чем во многих других странах вместе взятых. И мы будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.



Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.