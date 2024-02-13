МВД России усложнило эстонскому премьеру карьеру в НАТО

Какие неприятности ждут Каю Каллас после ее объявления в розыск МВД России

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник Россия объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также целую группу высокопоставленных чиновников из стран Балтии, в том числе госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, главу Минкульта Литвы Симонаса Кайриса и нескольких членов латвийского Сейма. МВД России завело в их отношении дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В базе министерства говорится, что розыск объявлен по статье УК, но по какой конкретно – не указано.

«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о причинах объявления в розыск.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «это только начало» и за преступления перед памятью борцов с нацизмом надо отвечать. В Таллине назвали действия России «хорошо спланированной акцией» с целью подорвать безопасность республики. Сама Каллас назвала решение России «фиктивным ордером».

В свою очередь министр культуры Литвы Симонас Кайрис обрадовался новости об объявлении его в розыск. Как сообщает Delfi, Кайрис считает, что этот шаг Москвы является «наградой для людей, которые поддерживают Украину». «Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной», – заявил министр.

Напомним, осенью прошлого года Следственный комитет России заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Расследуется 16 уголовных дел по 143 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.

Тенденция на снос советских монументов в странах Прибалтики усилилась после начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Каллас, военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой». Она обещала, что в стране уберут «из публичного пространства» все советские памятники.

Летом 2022 года эстонское правительство решило демонтировать от 200 до 400 советских памятников. По итогам работы специальной рабочей группы было принято решение о сносе или замене 244 советских памятников, 213 из которых находились на воинских захоронениях.

В августе того же года в Нарве сняли с постамента памятник советскому танку Т-34 и отправили в Эстонский военный музей, а через пару месяцев – в октябре – в городе Кярдла на острове Хийумаа был демонтирован памятник советским защитникам острова. Однако в январе Каллас сообщила о намерении властей Эстонии не переносить памятник Воину-освободителю. Она объяснила это нежеланием создавать напряженность в обществе.

При этом сама Каллас остается фигурантом громкого скандала, который разразился в августе прошлого года. Тогда появилась информация о том, что ее муж продолжал вести бизнес с Россией и зарабатывать миллионы евро, после чего развитие ее политической карьеры как в самой Эстонии, так и в пределах НАТО оказалось под вопросом.

В экспертной среде считают, что в действиях России прежде всего важен политический жест. И более того, благодаря работе МВД России Каллас теряет шансы на то, чтобы в будущем возглавить НАТО, зато может войти в учебники истории как отрицательный персонаж, который боролся с могилами павших солдат Красной армии.

«Объявление в розыск премьера Эстонии Каи Каллас – событие неординарное. Это первый подобный случай в России. Даже Владимир Зеленский до сих пор не объявлен в розыск», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

По его мнению, объявление в розыск Каллас «не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран» и «это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию». На дипломатическом уровне это также не отразится.

«В нашей стране находится временный поверенный в делах Эстонии – это третий класс глав диппредставительств после послов и посланников. Поэтому, например, вопросов в части верительных грамот не будет. В целом мы должны исходить из собственных приоритетов, а не из каких-то абстрактных конструкций. А дипломатические отношения с Таллином – вопрос именно такой категории», – заключил политолог.

«Россия отказывается от взаимодействия с этими людьми и не признает их легитимными.

Если Кая Каллас вдруг станет генеральным секретарем НАТО, то это будет означать, что Россия принципиально не ведет с ней дел и в принципе не может вести, потому что считает ее преступником», – добавляет политолог Александр Носович.

Собеседник согласен с тем, что пока российская власть не может дотянуться до этих людей и привлечь их к ответственности. «Через механизм Интерпола это тоже невозможно. Есть опция взаимодействия с дружественными России третьими странами, где могут появиться эти люди, но я сомневаюсь в таком развитии событий. Поэтому практического аспекта в плане привлечения этих людей к ответственности я сейчас не вижу», – считает Носович.

Однако позже в своем Telegram-канале эксперт отметил, что все фигуранты «реально напуганы и призывают друг друга к осторожности при пересечении границ третьих стран». Кроме того, случившееся может быть «превентивным повышением ставок на случай, если команда Байдена решит их повысить и все же согласует кандидатуру Каллас на пост генерального секретаря НАТО».

«Россия не особо нуждается в сотрудничестве с Интерполом, потому что премьер-министр Эстонской республики – высшее должностное лицо формально независимого, но безусловно враждебного нам государства. Речь идет о человеке, который возглавляет партию и представляет Эстонию на международной арене», – поясняет Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН. По мнению политолога,

Россия подчеркивает своими действиями, что у нее нет территориальных претензий к странам Прибалтики, но у Москвы хватает других претензий к этим государствам. «В частности, речь идет об уничтожении могил советских солдат. Далее обвинительную часть можно будет расширить, потому что для нас это принципиальный вопрос»,

– считает Межевич. Эксперт сомневается, что Каллас в будущем возглавит НАТО, потому что она «демонстративно глупа». «Пост генсека НАТО – это лицо организации. На эту должность должен назначаться солидный человек. Поэтому я не думаю, что Каллас станет во главе этой структуры», – пояснил спикер.

«Если исходить из международно-правовых позиций, то главы государств обладают иммунитетом и неподсудны судам других государств. МВД делает свою работу и принимает должные меры, это имеет важное значение. Будут собраны доказательства, и я надеюсь, что неопровержимые. Если данные процессуальные действия не приведут к желаемому результату, то все равно будет нанесен урон репутации Каллас. Это очень важный элемент влияния на правосознание», – считает Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.

Специалист подчеркивает, что после ухода в отставку Каллас потеряет свой иммунитет и «станет обычным гражданином», поэтому «рано или поздно» ее может настигнуть наказание. «За военные и другие тяжкие преступления нет срока давности, поэтому ничто не мешает привлечь человека к ответственности в будущем. России не следует опускать рукава, если мы имеем дело с явным и серьезным правонарушением, которое, возможно, предусматривает международную правовую ответственность. Надо отрабатывать любые возможности и скрупулезно собирать все доказательства», – добавил Лабин.