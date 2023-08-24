Вот всегда у них так. Возьми в Прибалтике самого громкого русофоба/русофобку, начни копать связи с Россией/советской властью – непременно откопаешь. Потому они и орут.

У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой – на нее Каллас уже намекнул президент Эстонии.

Кая Каллас, дочь коммунистического партфункционера Сийма Калласа, одним этим достойно наследует предыдущей главной борчихе с Путиным в регионе – президенту Литвы Дале Грибаускайте, дочери красного партизана и сотрудника НКВД. Грибаускайте во время учебы в ЛГУ им. Жданова жила на явочной квартире КГБ, во время защиты кандидатской о прогрессивной роли колхозов на литовском селе бегала со Старой площади за водкой для коллег, во время Саюдиса была ученым секретарем Вильнюсской школы ЦК КПСС, а летом 1991 года работала в посольстве СССР в Вашингтоне.

Причем, по сравнению с Каллас, даже Грибаускайте надо отдать должное. Там же, в Вашингтоне в 1991 году, Даля Поликарповна честно перешла в другую команду и с тех пор играла только за США. При всем этическом своеобразии этой дамы, на ведении бизнеса с Россией, которую агент Магнолия называла террористическим государством, ее за руку не ловили.

Кая Каллас в плане этического своеобразия тут даже Красную Далю переплюнула.

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